معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:
مصوبه احیا و اصلاح ساختار ۶ سازمان وابسته به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد
مصوبه احیا و اصلاح ساختار شش سازمان وابسته به وزارت جهادکشاورزی با توافق سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 77518 سال 21 آبان 1404، ساختارهای جدید سازمانهای منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی، شیلات، حفظ نباتات، تعاون روستایی و دامپزشکی را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.
علی تیموری اظهار داشت: این اصلاحات با هدف افزایش کارایی و چابکسازی، کاهش هزینههای دولتی، تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و بهینهسازی فرایند کارها اجرایی میشود.
وی تاکید کرد: مصوبه ساختار جدید این شش سازمان از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است و این سازمانها از این پس احکام افراد را باید در همین ساختار جدید ببینند و به ردیفهای تفصیلی بپردازند.
نقش کلیدی سازمانهای وزارت جهاد کشاورزی در امنیت غذایی
معاون توسعه مدیریت و منابع، نقش سازمانهای وابسته به وزارت جهادکشاورزی را در تامین امنیت غذایی و حفاظت از منابع طبیعی کشور کلیدی خواند و گفت: این سازمانها در واقع نهادهای حیاتی در مسیر توسعه پایدار به شمار میروند.
وی ادامه داد: خدمات و تلاشهای این سازمانها در بخشهای مختلفی همچون منابع طبیعی، شیلات، دامپزشکی و حفظ نباتات در حفظ سلامت و پایداری محیط زیست و اقتصاد کشور فوقالعاده موثر است و برای مثال، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیش از ۱۲ هزار پرسنل به حفاظت از بیش از 134 میلیون هکتار از اراضی طبیعی و منابع آبی کشور میپردازد که بخشی از مسئولیتهای حساس این سازمان در راستای حفظ محیط زیست است.
تیموری درهمین حال اضافه کرد: برخی از این سازمانها قدمت 100 ساله در انجام وظایف خود دارند.
نقد و اصلاحات در مصوبه شورای عالی اداری
معاون وزیر جهادکشاورزی در توضیحی بیشتر گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور در تاریخ 21 خرداد 1404، مصوبهای در مورد انحلال ساختار این سازمانها ابلاغ کرده بود که بدون مشورت با کارشناسان فنی وزارت جهادکشاورزی بود و از این رو با پیگیریهای وزیر جهادکشاورزی، برگزاری نشست های کارشناسی و جلب نظرات فنی این وزارتخانه، مصوبه قبلی شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شش سازمان به نوعی لغو شد و ساختارهای جدید پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی برای این سازمانها در توافقی، توسط سوی سازمان امور اداری کشور تصویب و جایگزین شد.
وی ادامه داد: ما اکنون بر روی ساختار تفصیلی و ردیفهای این شش سازمان تابع وزارت جهادکشاورزی کار میکنیم.
اهداف و اولویتها در اصلاح ساختار
تیموری اظهار داشت: در اجرای این اصلاحات؛ بهبود فرایندها و کاهش مراحل اداری از اولویتهای اساسی است، زیرا ما نباید فقط ساختار را کوچک کنیم، بلکه باید فرآیندها را نیز بهینه کنیم تا ارباب رجوع بتواند به راحتی به خدمات دولتی دسترسی پیدا کند.
وی افزود: کاهش ردیفهای پستی و اصلاح ساختارهای سازمانی تنها یکی از بخشهای این اصلاحات است و هدف اصلی، تسهیل و بهروزرسانی خدمات به مردم میباشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در همین حال تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت باید در راستای کاهش ۲۵ درصدی ساختار خود ظرف پنج سال اقدامات لازم را انجام دهد که در این راستا، تغییرات ساختاری در استانها و ستاد وزارتخانه نیز در حال پیگیری است.
تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری
وی از ادغام سازمان امور عشایر با امور روستاهای کشور و ایجاد یک ساختار جدید خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان امور عشایر باید به سازمانی با عنوان سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری تبدیل شود.
تیموری افزود: این تغییر ساختاری برای همراستایی بیشتر فعالیتهای عشایری با توسعه روستایی صورت میگیرد. ساختار جدید که در حال تدوین و آماده کردن آن هستیم، برای تصویب در هفته آینده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای بررسی و تصویب ارسال میشود.
سازمان چای کشور با اصلاح ساختار باقی ماند
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سازمان چای کشور نیز از اصلاحات ساختاری بینصیب نخواهد ماند و تصمیمات جدیدی برای کاهش و بهینهسازی ساختار آن اتخاذ خواهد شد.