خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناصر محزون در گفتگو با ایلنا:

بخش خصوصی بازوی دولت است

بخش خصوصی بازوی دولت است
کد خبر : 1716384
لینک کوتاه کپی شد.

الزام اصلاح در سیستم سهمیه‌بندی

رئیس هیات مدیره شرکت "پارس محزون" با اشاره به اهمیت همکاری انجمن‌ها با بخش دولتی، تاکید کرد: انجمن ادویه و خشکبار می‌تواند به عنوان بازوی حمایتی دولت عمل کند و مشکلات موجود در این حوزه‌ها را حل کند.

ناصر محزون،  پیشکسوت صنف ادویه و خشکبار و رئیس هیات مدیره شرکت "پارس محزون" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و در حاشیه  مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران   اظهار کرد: انجمن ادویه و خشکبار یکی از انجمن‌های مؤثر است، اعضای انجمن  و دبیر انجمن و مدیرعامل تلاش کردند تا این مجمع به بهترین شکل ممکن برگزار شود. 

مشکلات موجود در بخش واردات

محزون در ادامه اظهار کرد: خروجی انجمن و همکاری‌هایی که در این مجموعه دیده می‌شود،  مهم است. بزرگترین مشاور برای بخش دولتی، بخش خصوصی فعال است و انجمن ادویه و خشکبار می‌تواند به عنوان بازوی دولت در حل مسائل مختلف عمل کند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل عدم همکاری برخی نهادها و ارگان‌ها، بسیاری از مسائل حل نشده باقی مانده  و این مشکلات، به کل کشور آسیب می‌زند، هم در زمینه خشکبار و هم در زمینه ادویه‌جات. یکی از معضلات اصلی واردکنندگان، نظام سهمیه‌‌بندی در واردات است.

مسائل نظام سهمیه‌ای واردات

رئیس هیات مدیره شرکت "پارس محزون"  با اشاره به مشکلات موجود گفت: در بسیاری از اقلام ضروری، شاهد آنیم که برخی افراد که سابقه فعالیت در این حوزه را ندارند، به یکباره وارد این بخش شده و سهمیه‌های زیادی هم گرفته‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نشده و نشان می دهد که این سیستم نیاز به تغییر دارد.

وی افزود: به عنوان مثال؛ در واردات زردچوبه، یک‌باره شاهد تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی در این زمینه هستیم. این در حالی است که سیستم سهمیه‌بندی باید اصلاح شود تا عرضه و تقاضا به صورت آزاد و شفاف باشد. انجمن هم پیگیر این موارد است و پیشنهاد داده که این نظام سهمیه‌ای برداشته شود، اما نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارد.

نظارت دولت مهم بوده و عرضه و تقاضا را باید آزاد بگذارد

محزون در ادامه با اشاره به وضعیت انجمن در سالی که گذشت، اظهار کرد: سال گذشته برای واردات تخمه آفتابگردان با مشکلات زیادی روبرو شدیم. محموله‌های زیادی در انبارها باقی ماند و فروش نرفت، دولت باید این شرایط را درک کرده و نظام سهمیه‌ای را کنار بگذارد. در شرایط فعلی که کشور نسبتاً آرام است، دولت می‌تواند با نظارت کافی، واردات را به صورت آزاد و بر اساس تقاضا انجام دهد.

رئیس هیات مدیره شرکت "پارس محزون" در پایان افزود: دولت باید با اصلاح این نظام سهمیه‌ای، روند واردات را تسهیل کند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب