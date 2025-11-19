بخش خصوصی بازوی دولت است

ناصر محزون، پیشکسوت صنف ادویه و خشکبار و رئیس هیات مدیره شرکت "پارس محزون" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و در حاشیه مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران اظهار کرد: انجمن ادویه و خشکبار یکی از انجمن‌های مؤثر است، اعضای انجمن و دبیر انجمن و مدیرعامل تلاش کردند تا این مجمع به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

مشکلات موجود در بخش واردات

محزون در ادامه اظهار کرد: خروجی انجمن و همکاری‌هایی که در این مجموعه دیده می‌شود، مهم است. بزرگترین مشاور برای بخش دولتی، بخش خصوصی فعال است و انجمن ادویه و خشکبار می‌تواند به عنوان بازوی دولت در حل مسائل مختلف عمل کند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل عدم همکاری برخی نهادها و ارگان‌ها، بسیاری از مسائل حل نشده باقی مانده و این مشکلات، به کل کشور آسیب می‌زند، هم در زمینه خشکبار و هم در زمینه ادویه‌جات. یکی از معضلات اصلی واردکنندگان، نظام سهمیه‌‌بندی در واردات است.

مسائل نظام سهمیه‌ای واردات

رئیس هیات مدیره شرکت "پارس محزون" با اشاره به مشکلات موجود گفت: در بسیاری از اقلام ضروری، شاهد آنیم که برخی افراد که سابقه فعالیت در این حوزه را ندارند، به یکباره وارد این بخش شده و سهمیه‌های زیادی هم گرفته‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نشده و نشان می دهد که این سیستم نیاز به تغییر دارد.

وی افزود: به عنوان مثال؛ در واردات زردچوبه، یک‌باره شاهد تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی در این زمینه هستیم. این در حالی است که سیستم سهمیه‌بندی باید اصلاح شود تا عرضه و تقاضا به صورت آزاد و شفاف باشد. انجمن هم پیگیر این موارد است و پیشنهاد داده که این نظام سهمیه‌ای برداشته شود، اما نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارد.

نظارت دولت مهم بوده و عرضه و تقاضا را باید آزاد بگذارد

محزون در ادامه با اشاره به وضعیت انجمن در سالی که گذشت، اظهار کرد: سال گذشته برای واردات تخمه آفتابگردان با مشکلات زیادی روبرو شدیم. محموله‌های زیادی در انبارها باقی ماند و فروش نرفت، دولت باید این شرایط را درک کرده و نظام سهمیه‌ای را کنار بگذارد. در شرایط فعلی که کشور نسبتاً آرام است، دولت می‌تواند با نظارت کافی، واردات را به صورت آزاد و بر اساس تقاضا انجام دهد.

رئیس هیات مدیره شرکت "پارس محزون" در پایان افزود: دولت باید با اصلاح این نظام سهمیه‌ای، روند واردات را تسهیل کند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.

انتهای پیام/