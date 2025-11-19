بارگیری نخستین محموله نفتی کردستان عراق از ترکیه
شرکتهای نفتی خارجی پس از دو سال و نیم وقفه، نخستین محمولههای نفت خام کردستان عراق را از پایانه جیهان ترکیه بارگیری کردند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت گالف کیاستون پترولیوم اعلام کرد شرکتهای نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق نخستین محموله صادراتی خود را از پایانه جیهان ترکیه بارگیری کردهاند.
گالف کیاستون پترولیوم در بیانیهای اعلام کرد که انتظار دارد ظرف ۳۰ روز سهم خود از نخستین محموله را دریافت کند و پیشبینی میکند دومین محموله در پایان ماه نوامبر بارگیری شود.
پس از دو سال و نیم وقفه، عراق صادرات نفت از کردستان به جیهان را با خط لوله انتقال نفت کرکوک - جیهان در اواخر سپتامبر امسال بر اساس توافقی موقت از سر گرفت؛ توافقی که به تولیدکنندگان سهمی از تحویل نفت خام آنها به شرکت دولتی بازاریابی نفت خام عراق (سومو) را جبران میکند.
فروش نفت از بندر جیهان از سوی یک بازرگان مستقل و با استفاده از قیمتهای رسمی سومو انجام خواهد شد.
مقامهای عراقی اعلام کردند که برای هر بشکه فروختهشده، مبلغ ۱۶ دلار به یک حساب امانی منتقل میشود و به تناسب میان تولیدکنندگان توزیع خواهد شد. درآمد باقیمانده به سومو تعلق میگیرد.
بر اساس توافق، هشت شرکت نفتی و دولت اقلیم کردستان عراق متعهد شدهاند ظرف ۳۰ روز پس از ازسرگیری صادرات نفت، برای تدوین سازوکار تسویه بدهیهای معوقه تشکیل جلسه دهند.
این توافق شامل هشت شرکت خارجی ازجمله شرکتهای گالف کیاستون پترولیوم انگلیس، جنل انرژی ترکیه، دیاناو نروژ، اچانکی انرژی، هانت اویل و شماران پترولیوم است.
شرکت دیاناو نروژ، بزرگترین تولیدکننده کردستان عراق، به این توافق نپیوست و همچنان نفت خود را بهصورت نقدی به معاملهگران محلی میفروشد.
برنامه بارگیری که از سوی رویترز مشاهده شده نشان میدهد عراق قصد دارد در ماه نوامبر روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام کرکوک را با ۱۲ محموله از بندر جیهان صادر کند؛ رقمی که نسبت به ماه پیش ۸۶ درصد افزایش یافته است.