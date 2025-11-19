آمادگی برای تامین گاز زمستانی شمال شرق کشور

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، یحیی فیضی با اشاره به اقدام‌های شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد برای بهینه‌سازی اظهار کرد: با وجودی که این پالایشگاه یک شرکت دولتی است، اما نگاه ما این است که باید به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل کنیم و با بهره‌وری و کارآیی بالا، سودآوری داشته باشیم.

وی درباره چشم‌انداز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد افزود: چشم‌انداز ما در افق ۱۴۰۸ این است که شرکت به سرآمدترین شرکت پالایش گاز در زمینه ذخیره‌سازی گاز، پایداری تولید و ارائه محصولات دانش‌بنیان تبدیل شود. این هدف در برنامه هفتم توسعه کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح شده است.

ثبت رکورد جدید تولید

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد در زمینه دستاوردهای اخیر شرکت با بیان اینکه در دی‌ ۱۴۰۳، تولید معادل ۵۸ میلیون و ۴۲ هزار مترمکعب در روز در این شرکت ثبت شد که رکورد جدیدی است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حتی در شرایط سخت زمستانی که دمای هوا به منفی ۲۰ درجه رسید، این شرکت بدون هیچ‌گونه کاهش تولید به فعالیت ادامه داد.

فیضی به بهبود شرایط ذخیره‌سازی گاز در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: امسال برای نخستین بار از توربین‌های ساخت داخل استفاده شد که به بهبود فرآیند ذخیره‌سازی گاز کمک کرد؛ ۲ میلیارد و ۱۳۱ میلیون مترمکعب گاز ذخیره شده که نسبت به پارسال ۳۴۱ میلیون مترمکعب بیشتر است.

وی عوامل موفقیت شرکت در روزهای سرد سال به‌ویژه در پایداری تولید گاز را حاصل تعمیرات اساسی منظم، هوشمندی در مدیریت فرآیندها و مدیریت جهادی دانست و افزود: تمام کارکنان پالایشگاه در روزهای سرد در حالت آماده‌باش هستند تا مشکلی در فرآیند تولید پیش نیاید.

تعریف پنج محور اساسی در حوزه محیط‌زیست

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد با بیان اینکه تمام اقدام‌های انجام‌شده در پالایشگاه بر مبنای فرآیندهای دقیق و طبق دستورعمل‌های ویژه انجام می‌شود، تصریح کرد: از آغاز مهر، پیش‌بینی‌های لازم و تکالیف تمام واحدها برای موارد مختلف تعمیراتی به‌طور دقیق مشخص می‌شود.

فیضی با اشاره به تعریف پنج محور اساسی در حوزه محیط‌زیست بیان کرد: صفر شدن انتشار آلاینده‌های هوا، حذف پساب‌های خروجی، کاهش سوزاندن پسماند، افزایش بازچرخانی انرژی و تکمیل چرخه فاضلاب بهداشتی پنج محور اصلی در این زمینه است.

وی افزود: مصرف آب پالایشگاه که در طراحی اولیه ۴ هزار مترمکعب پیش‌بینی شده بود، با اجرای طرح‌های بازچرخانی اکنون به ۲۵۰۰ مترمکعب رسیده است.

اجرای کاهش مشعل‌سوزی با توان داخلی

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد با اشاره به پروژه مهم کاهش مشعل‌سوزی گفت: در سال ۹۶ یک شرکت واسطه اعلام کرد اجرای این پروژه ۶ میلیون دلار هزینه دارد، اما با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد که پروژه با اتکا به توان داخلی انجام شود.

فیضی با بیان اینکه با تشکیل یک تیم تخصصی و همکاری یکی از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف، پروژه در سه بخش اجرا شد، ادامه داد: بخش نخست جمع‌آوری گازهای شیرین و استفاده از آنها به‌عنوان سوخت، بخش دوم طراحی و ساخت واحدی برای تصفیه گازهای ترش و بخش سوم رفع نشتی و بازسازی شیرهای منتهی به مشعل است.

وی گفت: با اجرای این اقدام‌ها، مقدار گاز ارسالی به مشعل از روزانه ۲۴ هزار مترمکعب اکنون به کمتر از ۷۰۰ مترمکعب کاهش یافته است.

هاشمی‌نژاد پیشگام در بازیابی گازهای فاضلابی

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد با اشاره به اینکه در اجرای برنامه ششم توسعه از پالایشگاه‌ها خواسته شده بود ۹۰ درصد گازهای فاضلابی را بازیابی و استفاده کنند، تصریح کرد: این شرکت در این موضوع پیشگام بود و خوشبختانه این کار به‌طور کامل محقق شده است.

فیضی با بیان اینکه همکاری با بخش خصوصی برای دانه‌بندی گوگرد افزون بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال، مزایای زیادی برای پالایشگاه ایجاد کرده است، بیان کرد: این شرکت به دنبال اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان در زمینه انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. برنامه‌ریزی شده که یک نیروگاه خورشیدی دو مگاواتی را در تأسیسات آبرسانی پالایشگاه راه‌اندازی کنیم؛ این گام همسو با تحقق اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی است.

وی به اقدام‌های جدی انجام‌شده در مسیر تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: کمیته تحول دیجیتال در شرکت ایجاد شده و هم‌اکنون سطح بلوغ دیجیتال شرکت در سطح «جوینده دیجیتال» قرار دارد. هدف این است که در سال‌های آینده با اجرای برنامه‌های مدنظر، به سطح «زبده دیجیتال» برسیم.

استفاده حداکثری از سیستم‌های هوشمند

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد با بیان اینکه پالایشگاه به‌طور مستمر در حال بهره‌برداری از سیستم‌های هوشمند است، اظهار کرد: در گذشته تنظیم بالانس مصرف انرژی در اتاق کنترل به‌صورت دستی انجام می‌شد، اما اکنون سیستم‌های هوشمند به‌طور خودکار این وظیفه را انجام می‌دهند که سبب بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در فرآیندهای پالایشگاه شده است.

فیضی با اشاره به اینکه با همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد یک سامانه تصمیم‌ساز انرژی در پالایشگاه راه‌اندازی شد، گفت: در سه سال گذشته به‌دلیل استفاده از این سامانه حدود ۲ درصد انرژی مصرفی پالایشگاه کاهش یافته است که معادل ۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در گاز سوخت است. این مقدار کاهش انرژی نشان‌دهنده قدرت و کارایی هوشمندسازی است که با سرمایه‌گذاری کم، بازگشت سرمایه بسیار زیادی در پی داشته است.

وی درباره عمل به مسئولیت‌های اجتماعی بیان کرد: پالایشگاه تمرکز خود را بر توانمندسازی و ایجاد ظرفیت‌های پایدار در جوامع محلی در سه بخش توزیعی، خدماتی و تولیدی گذاشته است.

