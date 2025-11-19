خبرگزاری کار ایران
ثبت سفارشات جدید واردات شکر از ۸ آذرماه آغاز می‌شود

بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارشات جدید واردات شکر خام برای فصل تابستان از ۸ آذرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با صدور اطلاعیه‌ای برای  واردکنندگان شکر خام اعلام کرد که ثبت سفارشات جدید واردات شکر خام برای فصل زمستان از ۸ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

اعتبار ثبت سفارشات، ۶ ماهه است.

مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که در سال گذشته از محل کشت چغندر پاییزه و بهاره نیشکر، بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور معادل حدود ۱.۸ میلیون تن شکر تولید شده است.

 

 

