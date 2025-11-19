به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با صدور اطلاعیه‌ای برای واردکنندگان شکر خام اعلام کرد که ثبت سفارشات جدید واردات شکر خام برای فصل زمستان از ۸ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

اعتبار ثبت سفارشات، ۶ ماهه است.

مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که در سال گذشته از محل کشت چغندر پاییزه و بهاره نیشکر، بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور معادل حدود ۱.۸ میلیون تن شکر تولید شده است.

