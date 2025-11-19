مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد:
افزایش ذخایر میوه شب عید با خرید تضمینی
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران از عملکرد موفق بخش کشاورزی در مدیریت بازار و اصلاح الگوی خرید تضمینی خبر داد و گفت: امسال با برنامهریزی دقیق در خرید تضمینی، ذخایر میوه شب عید سه برابر و ذخایر خرما بیش از ۱۰ برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تعاون روستایی، محمدرضا طلایی اظهار کرد: رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته افزایشی بوده، در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی گزارش شده است. همچنین صادرات بخش کشاورزی با تراز تجاری مثبت، مصداق تحقق شعار سال است.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی سپس به تشریح دستاوردهای مهم این بخش پرداخت و گفت: در حوزه زعفران، برای نخستینبار این محصول در بورس عرضه شد؛ اقدامی که سود واقعی را به کشاورز رسانده و مشکلات سالهای گذشته را برطرف کرده است.
وی در خصوص خرید گندم نیز اظهار کرد: با مصوبه جدید، کارمزد خرید گندم بهطور خودکار و متناسب با قیمت پایه تعیین میشود که این امر شفافیت بیشتر و کاهش تنشهای سالهای قبل را به همراه داشته است.
طلایی به دانههای روغنی نیز اشاره کرد و افزود: امسال حتی یک کیلو کلزا روی دست کشاورزان نمانده و خرید و پرداختها در کمتر از یک ماه انجام شده است.
وی با اشاره به میوه شب عید نیز گفت: ذخایر میوه شب عید سه برابر و ذخایر خرما بیش از ۱۰ برابر سال گذشته افزایش یافته است. ابلاغ خرید نیز برای نخستینبار در شهریورماه انجام شده تا برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، بر لزوم سلامت کار تمامی مدیران و کارکنان تاکید کرد و گفت: هر توانمندی اگر سلامت نباشد، در این سیستم ارزشی ندارد و اگر خطایی از نزدیکترین افرادمان هم مشاهده شود، به راحتی از آن عبور نمیکنیم.
وی همچنین از تقویت اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد خبر داد و بر نظارت دقیق بر تمامی فرآیندهای خرید، نگهداری و توزیع تاکید کرد.
در پایان، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اشاره به نقش تشکلهای کشاورزی در تصمیمسازیهای وزارتخانه، خاطرنشان کرد: تمام داراییهای سازمان تعاون روستایی متعلق به کشاورزان است و ما وظیفه داریم با توانمندسازی تشکلها، سهم آنها را در زنجیره تولید و توزیع افزایش دهیم.