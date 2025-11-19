به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۲۸ آبان) در پی انتشار گزارش‌های صنعتی از افزایش ذخیره‌سازی‌های نفت خام در آمریکا، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان و به‌دنبال آن تقویت احساس مازاد عرضه با کاهش روبه‌رو شد، در همین حال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های واشینگتن علیه صادرات نفت روسیه از شدت افت قیمت‌ها کاست.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۴۸ دقیقه بامداد روز چهارشنبه (۲۸ آبان) به‌وقت گرینویچ با ۱۱ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۷۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۹ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، ۶۰ دلار و ۶۵ سنت برای هر بشکه دادوستد شد، این کاهش پس از رشد ۱.۱ درصدی برنت و ۱.۴ درصدی دابلیوتی‌آی در جلسه‌های معاملاتی پیشین رخ داد.

منابع بازار شامگاه سه‌شنبه (۲۷ آبان) با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا (API) اعلام کردند ذخیره‌سازی‌های نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه افزایش یافته است.

بر اساس این داده‌ها، ذخیره‌سازی‌های بنزین هم یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه و ذخیره‌سازی‌ فرآورده‌های تقطیری ۵۷۷ هزار بشکه افزایش داشته است.

استراتژیست‌های کالایی مؤسسه مالی آی‌ان‌جی (ING) در یادداشتی نوشتند: به‌طور کلی این گزارش به‌نسبت کاهشی بود، هرچند تأکید کردند فعالان بازار بیش از مازاد عرضه، نگران خطرهای عرضه هستند.

تحریم‌های واشینگتن علیه تولیدکنندگان بزرگ روسیه، روس‌نفت و لوک‌اویل، مهلت ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) را برای توقف معاملات شرکت‌ها با طرف‌های روس تعیین کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه (۲۶ آبان) اعلام کرد این تحریم‌ها درآمد نفتی روسیه را زیر فشار گذاشته است و انتظار می‌رود حجم صادرات این کشور به مرور زمان کاهش یابد.

خریداران نفت خام در چین و هند نیز از پیش به سمت تأمین‌کنندگان جایگزین حرکت کرده‌اند.

امریل جمیل، تحلیلگر ارشد نفت در گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) گفت: قیمت‌های پایه با توجه به اینکه بازار به تأثیر تحریم‌های ۲۱ نوامبر چشم دوخته است، در محدوده مشخصی قرار دارند، هرچند فشارهای کاهشی ناشی از احساس مازاد عرضه همچنان وجود دارد.

قیمت‌ها روز سه‌شنبه (۲۷ آبان) افزایش یافتند، زیرا سرمایه‌گذاران تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه مسکو را در نظر گرفتند و حمله‌های اوکراین به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی روسیه نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خام و سوخت را تشدید کرد.

تحلیلگران می‌گویند نگرانی‌ها درباره عرضه روسیه در برابر پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه تولید نفت بیش از تقاضای کنونی است، سنجیده می‌شود؛ عاملی که فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرده است.

پس از حمله‌های اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و بندری روسیه، حاشیه سود تولید گازوئیل در اروپا افزایش یافت و روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۳ رسید. این روند هم‌زمان با رشد حاشیه سود پالایشگاه‌ها در سطح جهان رخ داده است.

تحلیلگران کارگزاری چینی هایتونگ فیوچرز (Haitong Futures) یادآور شدند: قیمت نفت از بازار مطلوب گازوئیل حمایت کرده است، اما مازاد عرضه مداوم نفت خام، سرمایه‌گذاران را درباره دنبال کردن افزایش بیشتر قیمت محتاط نگه می‌دارد.

داده‌های رسمی ذخیره‌سازی‌های نفت آمریکا قرار است شامگاه چهارشنبه منتشر شود.

هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز به‌طور میانگین پیش بینی کردند ذخیره‌سازی‌های نفت خام در هفته منتهی به ۱۴ نوامبر حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد.

