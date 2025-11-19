خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسعود سلیمانی در گفتگو با ایلنا خبر داد:

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خشکبار و ماشین‌آلات در بهمن‌ماه

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خشکبار و ماشین‌آلات در بهمن‌ماه
کد خبر : 1716273
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر انجمن صنفی تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران، در تشریح جزئیات نخستین مجمع این انجمن اعلام کرد: اساسنامه با یک بند جدید درباره مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها تکمیل شده و برنامه‌ریزی برای نخستین نمایشگاه تخصصی خشکبار و ماشین‌آلات در بهمن‌ماه در دستور کار قرار گرفته است.

مسعود سلیمانی،  دبیر انجمن صنفی تأمین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران در حاشیه   نخستین مجمع سالانه این انجمن در خصوص جزئیات آن اظهار کرد: انجمن خشکبار و ادویه ایران در شهریورماه ۱۴۰۳ تأسیس شد و امروز نخستین مجمع رسمی خود را با حضور اعضاء، هیئت‌مدیره و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد، که این جلسه  نتایج خوبی به همراه داشت.

وی افزود:  یکی از خروجی‌های  این جلسه  در مجمع فوق‌العاده، افزودن یک بند به اساسنامه بود، که بر اساس آن انجمن مجاز خواهد بود نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را برگزار کند و  این بند با اجماع کامل اعضاء به تصویب رسید.

برگزاری مجمع عمومی سالانه

سلیمانی با اشاره به ادامه برنامه‌ها اظهار کرد: پس از پایان جلسه فوق‌العاده، وارد مجمع عمومی سالانه شدیم. در این جلسه انتخاب بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل، بررسی حق عضویت سالانه و ورودی اعضاء، گزارش خزانه‌دار و گزارش عملکرد هیئت‌مدیره سال ۱۴۰۳ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی افزود: طبق گزارش بازرس، خروجی مهم این مجمع آن است که در بهمن‌ ماه نخستین نمایشگاه خشکبار و ماشین‌آلات، با همکاری انجمن خشکبار و انجمن حبوبات، برگزار خواهد شد که این اتفاق مهمی در انجمن محسوب می‌شود و شروع گام‌های موفق و بلند بعدی است.

برنامه‌های آینده انجمن

دبیر انجمن در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این ما نگاه آینده نگرانه‌ای هم به انجمن داریم و در خصوص برنامه‌های بعدی هم مشورت شد و انتشار نشریه الکترونیکی  و همکاری با رسانه‌ها برای تولید محتوا را در دستور کار داریم.

وی در پایان افزود: برنامه‌ریزی نمایشگاه بین‌المللی سال آینده نیز از امروز آغاز شده و برگزاری مجمع سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار انجمن قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب