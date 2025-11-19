مسعود سلیمانی در گفتگو با ایلنا خبر داد:
برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خشکبار و ماشینآلات در بهمنماه
دبیر انجمن صنفی تأمین و بستهبندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران، در تشریح جزئیات نخستین مجمع این انجمن اعلام کرد: اساسنامه با یک بند جدید درباره مجوز برگزاری نمایشگاهها تکمیل شده و برنامهریزی برای نخستین نمایشگاه تخصصی خشکبار و ماشینآلات در بهمنماه در دستور کار قرار گرفته است.
مسعود سلیمانی، دبیر انجمن صنفی تأمین و بستهبندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران در حاشیه نخستین مجمع سالانه این انجمن در خصوص جزئیات آن اظهار کرد: انجمن خشکبار و ادویه ایران در شهریورماه ۱۴۰۳ تأسیس شد و امروز نخستین مجمع رسمی خود را با حضور اعضاء، هیئتمدیره و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد، که این جلسه نتایج خوبی به همراه داشت.
وی افزود: یکی از خروجیهای این جلسه در مجمع فوقالعاده، افزودن یک بند به اساسنامه بود، که بر اساس آن انجمن مجاز خواهد بود نمایشگاههای داخلی و خارجی را برگزار کند و این بند با اجماع کامل اعضاء به تصویب رسید.
برگزاری مجمع عمومی سالانه
سلیمانی با اشاره به ادامه برنامهها اظهار کرد: پس از پایان جلسه فوقالعاده، وارد مجمع عمومی سالانه شدیم. در این جلسه انتخاب بازرس اصلی، بازرس علیالبدل، بررسی حق عضویت سالانه و ورودی اعضاء، گزارش خزانهدار و گزارش عملکرد هیئتمدیره سال ۱۴۰۳ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: طبق گزارش بازرس، خروجی مهم این مجمع آن است که در بهمن ماه نخستین نمایشگاه خشکبار و ماشینآلات، با همکاری انجمن خشکبار و انجمن حبوبات، برگزار خواهد شد که این اتفاق مهمی در انجمن محسوب میشود و شروع گامهای موفق و بلند بعدی است.
برنامههای آینده انجمن
دبیر انجمن در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این ما نگاه آینده نگرانهای هم به انجمن داریم و در خصوص برنامههای بعدی هم مشورت شد و انتشار نشریه الکترونیکی و همکاری با رسانهها برای تولید محتوا را در دستور کار داریم.
وی در پایان افزود: برنامهریزی نمایشگاه بینالمللی سال آینده نیز از امروز آغاز شده و برگزاری مجمع سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار انجمن قرار دارد.