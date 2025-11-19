به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سعید رسولی در حاشیه نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه ای» که با حضور مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی در شهر رشت در حال برگزاری است، اظهار کرد: امروز با حضور وزیر محترم امور خارجه، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استانداران استان‌های ساحلی خزر، استانداران استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و...همچنین تعداد زیادی از مقامات ملی و محلی، نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است و سازمان بنادر و دریانوردی نیز، فرصت را غنیمت شمرده و در این اجلاس، همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه ای دریایی و بندری با همسایگان حاشیه دریای خزر را پیگیری، خواهد کرد.

ابراز تمایل کشورهای همسایه برای ترانزیت از ایران و سرمایه گذاری در بنادر

وی افزود: ایران از نظر ترانزیتی فرصتی بی نظیر برای دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد و خلیج فارس، به شمار می‌رود و در حوزه ترانزیت برخی از کشورهای همسایه ایران، جهت سرمایه گذاری در بنادر ایران ابراز تمایل کرده اند و تعدادی دیگر از کشورها نیز در حال مذاکره هستند و انشاءالله به زودی شاهد امضای قرارداد از سوی قزاقستان در بندر شهید رجایی خواهیم بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال گذشته، نقشه راه همکاری‌های حمل و نقلی بین ایران و فدراسیون روسیه در شقوق مختلف حمل و نقل اعم از دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی به امضای وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حمل و نقل روسیه رسید که بر اساس آن موضوعات مورد علاقه دو کشور مطرح و در آن سند مقرر شد طی سال ۲۰۲۵، همکاری‌های حمل و نقلی ایران و روسیه به حداکثر ممکن برسد.

رسولی افزود: پس از آن در کمسیون مشترک ایران و روسیه که در مسکو برگزار شد، توسعه همکاری‌های دریای ۲ کشور مدنظر قرار گرفت و به پیشنهاد ایران مقرر شد کنسرسیوم مشترک همکاری دریایی در خزر بین ایران و روسیه تشکیل شود.

کنسرسیوم دریایی خزر تشکیل می‌شود

وی با اشاره به اینکه پس از آن اخیراً با مشارکت ایران و روسیه، نشستی در ماخاچ قلعه با حضور بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیوم دریایی خزر تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین مقامات سازمان بنادر و دریانوردی، آژانس فدرال دریایی و رودخانه ای روسیه و همینطور بخش خصوصی دو کشور حضور داشتند و خوشبختانه با دستاوردهای بسیار خوبی همراه بود و قرار شد ظرف یک ماه آینده، سند همکاری برای تشکیل این کنسرسیوم دریایی در حوزه حمل و نقل باری و مسافری تنظیم و به امضا برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته هدف‌گذاری ۵ میلیون تن حمل و نقل بار از مسیر دریای خزر بین ایران و روسیه مدنظر قرار گرفت که هدف‌گذاری سخت دست یافتنی است و باید هر ۲ کشور ظرفیت‌های تخلیه و بارگیری و انبارش کالا را توسعه بخشند و تجهیز ناوگان دریایی را در دستور کار قرار دهند.

مصمم هستیم با پدیده کاهش تراز آب دریای خزر مقابله کنیم

رسولی با تاکید بر اینکه مصمم هستیم با وجود پدیده کاهش تراز آب دریای خزر که همه بنادر حاشیه دریای خزر را تهدید می‌کند با انجام اقدامات فنی و مدیریتی صحیح با این پدیده به خوبی مقابله و از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت مردم استفاده کنیم، اظهار کرد: چند سالی است با پدیده کاهش تراز آب دریای خزر مواجه هستیم و این مسئله، عمق سواحل و اسکله‌های تجاری را تهدید می‌کند و یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای حاشیه دریای خزر، مدیریت این پدیده است و جلسات متعددی را در سطوح کارشناسی و مدیریتی در این خصوص برگزار کرده و می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دریای خزر فرصتی برای ایران است که کشورهای محصور به خشکی را به آب‌های آزاد و بنادر جنوبی کشور متصل کند، عنوان کرد: بنابراین مصمم هستیم ظرفیت‌های حمل و نقل باری، مسافری و گردشگری دریایی را در دریای خزر توسعه دهیم و هرچند با کاهش تراز آب خزر طی سالیان گذشته مواجه شده ایم اما این موضوع از عزم راسخ ما برای توسعه همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت دریانوردی در دریای خزر، نکاسته است و همه ۵ کشور همسایه در حاشیه دریای خزر بر توسعه همکاری همه جانبه در راستای مدیریت این پدیده تاکید دارند و انشاءالله در آینده شاهد عایدات و نتایج این نشست‌ها در سطح منطقه ای و همکاری‌های استانی، در حاشیه دریای خزر، خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه توسعه دریامحور از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است و طی ۹ بند از سوی مقام معظم رهبری درقالب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ابلاغ شده است و از اصلی‌ترین موضوعات مدنظر دولت به شمار می‌رود و در برنامه هفتم توسعه، نیز تاکیدات بسیار زیادی به آن شده و احکام زیادی نیز در این ارتباط در برنامه توسعه هفتم وجود دارد.

توسعه دریامحور موجب رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت می‌شود

رسولی با اشاره به اینکه توسعه دریامحور موضوع بسیار مهمی است که اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت، رها خواهد کرد، گفت: ایران دارای ۵۸۰۰ کیلومتر نوار سواحلی است و در دریای خزر نیز دارای جایگاه دوم در حوزه تعداد ناوگان پس از روسیه هستیم و با سایر کشورها از این نظر، فاصله زیادی داریم و باید بتوانیم از ظرفیت خدادای دریا، برای مردم کشور به نحو مطلوب و حداکثری، استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه توسعه همکاری با کشورهای همسایه در دستورکار دولت چهاردهم قرار دارد، اظهار کرد: در سطوح مختلف این همکاری‌ها در حال انجام است و قطعاً این نگاه، به توسعه تجارت و رونق اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و وزیر محترم امور خارجی نیز بیان کرد که ابتکار برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر نقطه آغازی برای همکاری‌های استانی و منطقه ای در مناطق مرزی است، بنابراین فکر می‌کنیم این ابتکار موجب رونق بخشیدن و عملیاتی شدن تفاهمات و سیاست‌های راهبردی ایران با کشورهای همسایه خواهد شد.

باید نرخ تمام شده حمل کالا از مسیر ایران نسبت به مسیرهای پیرامونی؛ رقابتی شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه در حوزه تجارت دریایی و بندری مهم‌ترین موانع قابل حل در این اجلاس چیست، بیان کرد: اصلی‌ترین مسئله در حوزه حمل و نقل زمان و قیمت است که برای تجار، بازرگانان و صاحب کالا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و موقعیت جغرافیایی ایران برای ارتباط کشورهای حوزه CIS با آب‌های آزاد، فوق العاده است و ایران می‌تواند در مسیر کریدور شمال-جنوب نقش بسیار مهمی ایفا کند اما باید با هم افزایی و هماهنگی بین شقوق مختلف حمل و نقل که از موضوعات بسیار مهم برای وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران است در این مسیر گام برداریم و باید کاری کنیم که نرخ تمام شده حمل بار از مسیر ایران با مسیرهای پیرامونی حاشیه دریای خزر، رقابتی شود.

استان گیلان از بنادر بسیار خوب و مجهزی برخوردار است

رسولی همچنین در خصوص استان گیلان نیز، خاطرنشان کرد: در استان گیلان از بنادر بسیار خوب و مجهز برخوردار هستیم که علی رغم کاهش تراز آب دریای خزر، مشکل جدی برای تردد کشتی ندارند و در سایر بنادری که با مشکل لایروبی مواجه هستند، تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته ایم تا عمق آب در سطحی که شناورها و کشتی‌های تجاری می‌توانند پهلوگیری کنند، فراهم شود.