بررسی راهکارهای توسعه سرمایهگذاری مشترک ایران و چین در مناطق آزاد
نشست مشترک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاون دبیر کل پلتفرم اقتصاد و تجارت سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک معاون دبیرکل پلتفرم اقتصاد و تجارت چندمنظوره سازمان همکاری شانگهای با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در محل این دبیرخانه برگزار شد، راهکارهای تقویت همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری مشترک بین ایران و چین در قالب مناطق آزاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، ظرفیتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بهعنوان بسترهای موثر برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور ارزیابی شد و بر گسترش تعاملات در چارچوب پیمان شانگهای، افزایش همکاریهای ساختاری با مناطق آزاد چین و بهرهگیری از تجربههای موفق این کشور در حوزه مدیریت، نوآوری و اقتصاد دیجیتال تاکید شد.