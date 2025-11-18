عراق خواهان معافیت ۶ماهه از تحریمهای لوکاویل است
مقامهای انرژی عراق اعلام کردند دولت این کشور در حال بررسی درخواست معافیت ۶ ماهه از تحریمهای آمریکا علیه شرکت لوکاویل روسیه است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سه مقام انرژی عراق روز دوشنبه (۲۶ آبان) گفتند: دولت عراق در حال بررسی درخواست معافیت ۶ماهه از وزارت خزانهداری آمریکاست تا شرکت لوکاویل زمان بیشتری برای فروش سهام خود در میدان نفتی غولپیکر قرنه غربی-۲ داشته باشد.
رویترز هفته گذشته گزارش داد لوکاویل در این میدان اعلام حالت فوقالعاده کرده است؛ اقدامی که بزرگترین پیامد تحریمهای اعمالشده بر شرکتهای بزرگ نفتی روسیه، لوکاویل و روسنفت، در ماه گذشته بهشمار میرود.
این تحریمها بخشی از تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا، برای پایان دادن به تنشهای روسیه و اوکراین بوده است.
مقامهای انرژی عراق که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند: وزارت نفت عراق خرید سهام لوکاویل در قرنه غربی-۲ توسط دولت را رد و استدلال کرده این پروژه برای شرکتهای دولتی عراق بسیار بزرگ است.
یکی از مقامها بیان کرد: سهام لوکاویل در میدان قرنه غربی-۲ لقمه بزرگی است.
به گفته این مقامها، عراق از دستکم سه خریدار بالقوه برای منافع لوکاویل در میدان قرنه غربی-۲ آگاه است؛ یک شرکت چینی و دو شرکت غربی، اما جزئیات بیشتری درباره هویت آنها ارائه نشده است.
دفتر نخستوزیری عراق روز دوشنبه اعلام کرد محمد شیاع السودانی، نخستوزیر این کشور، با واگیت الکپروف، مدیرعامل پیشین لوکاویل، دیدار کرده است.
دو نفر از مقامهای عراقی تأکید کردند درخواست معافیت، موضوع اصلی مورد بحث در این دیدار بوده است.