خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراق خواهان معافیت ۶ماهه از تحریم‌های لوک‌اویل است

عراق خواهان معافیت ۶ماهه از تحریم‌های لوک‌اویل است
کد خبر : 1715976
لینک کوتاه کپی شد.

مقام‌های انرژی عراق اعلام کردند دولت این کشور در حال بررسی درخواست معافیت ۶ ماهه از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت لوک‌اویل روسیه است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سه مقام انرژی عراق روز دوشنبه (۲۶ آبان) گفتند: دولت عراق در حال بررسی درخواست معافیت ۶ماهه از وزارت خزانه‌داری آمریکاست تا شرکت لوک‌اویل زمان بیشتری برای فروش سهام خود در میدان نفتی غول‌پیکر قرنه غربی-۲ داشته باشد.

رویترز هفته گذشته گزارش داد لوک‌اویل در این میدان اعلام حالت فوق‌العاده کرده است؛ اقدامی که بزرگ‌ترین پیامد تحریم‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، لوک‌اویل و روس‌نفت، در ماه گذشته به‌شمار می‌رود.

این تحریم‌ها بخشی از تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، برای پایان دادن به تنش‌های روسیه و اوکراین بوده است.

مقام‌های انرژی عراق که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند: وزارت نفت عراق خرید سهام لوک‌اویل در قرنه غربی-۲ توسط دولت را رد و استدلال کرده این پروژه برای شرکت‌های دولتی عراق بسیار بزرگ است.

یکی از مقام‌ها بیان کرد: سهام لوک‌اویل در میدان قرنه غربی-۲ لقمه بزرگی است.

به گفته این مقام‌ها، عراق از دست‌کم سه خریدار بالقوه برای منافع لوک‌اویل در میدان قرنه غربی-۲ آگاه است؛ یک شرکت چینی و دو شرکت غربی، اما جزئیات بیشتری درباره هویت آنها ارائه نشده است.

دفتر نخست‌وزیری عراق روز دوشنبه اعلام کرد محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور، با واگیت الکپروف، مدیرعامل پیشین لوک‌اویل، دیدار کرده است.

دو نفر از مقام‌های عراقی تأکید کردند درخواست معافیت، موضوع اصلی مورد بحث در این دیدار بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب