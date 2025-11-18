طی روزهای آینده ظرفیت تجدیدپذیر کشور به ۳۱۰۰ مگاوات خواهد رسید

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در آیین تقدیر وزیر نیرو از فعالان حوزه تجدیدپذیر گفت: وزیر نیرو ضمن ابراز رضایت از فعالیت‌های انجام‌شده، شتاب‌بخشی در اجرای برنامه‌ها تا دستیابی کامل به اهداف تعیین‌شده را خواستار شده است.

وی با اشاره به اینکه قرار است پس از نهایی شدن برنامه‌ها در پایان سال، از همه فعالان این حوزه تقدیر شود، افزود: «در این مراسم، به‌صورت نمادین، از محمد دوست‌محمدی و ابوالفضل شیرودی به‌عنوان دو تن از مجریان پروژه‌ها و نمایندگان مجموعه ساتبا و فعالان این عرصه قدردانی شد.

طرزطلب با تقدیر از پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و مشاورانی که تاکنون با ساتبا همکاری داشته‌اند، اعلام کرد: «طی روزهای آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۳۱۰۰ مگاوات خواهد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد تنها نیمی از مسیر تحقق اهداف طی شده است.»

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود گفت: «تخصیص نیافتن به‌موقع منابع مالی باعث شد با وجود تمام تلاش‌ها، در هشت ماه نخست سال نتوانیم به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها برسیم؛ از این رو در چهار ماه باقیمانده باید سه برابر بیشتر کار کنیم تا به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.»

معاون وزیر نیرو دستیابی به ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر را هدفی بسیار بزرگ عنوان و تأکید کرد: تحقق این هدف در زمان باقی‌مانده تنها با همکاری همه نهادها و تأمین کامل منابع مالی امکان‌پذیر است.

طرزطلب با اشاره به عقب‌ماندگی جدی در روند تأمین منابع مالی گفت: «تاکنون تنها یک‌سوم منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده و این موضوع موجب تأخیر در تأمین تجهیزات و تخصیص آن‌ها به پروژه‌های فعال شده است.

وی خاطرنشان کرد: «با وجود همه چالش‌ها و با توجه به تلاش‌های گسترده ساتبا برای فعال‌سازی پروژه‌ها، عبور از ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات قطعی است؛ اما برای تحقق هدف ۷۰۰۰ مگاوات، نیازمند حمایت ویژه و همکاری همه دستگاه‌های مسئول هستیم.»

