قاچاق سوخت دیگر یک تخلف اقتصادی نیست یک چالش راهبردی کشور است
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق سوخت دیگر یک تخلف اقتصادی نیست بلکه به یک چالش راهبردی برای کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا دهقانینیا، در نخستین همایش پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با بیان اینکه اکنون قاچاق سوخت دیگر یک تخلف اقتصادی نیست بلکه به یک چالش راهبردی برای کشور تبدیل شده است، اظهار داشت: در حوزه انرژی از تولیدکننده به واردکننده تبدیل شدهایم و امروز باید با رویکرد جدید با چالشها مواجه شویم که ساختار و نیروی انسانی متبحر و فناوریهای نوین نیاز دارد.
وی با بیان اینکه قاچاق سوخت به تبعیصهای اجتماعی دامن زده افزود: اکنون در یک روستای کوچک هم کسب و کاری نیست ولی کاخهایی ساختهاند که در منطقه یک تهران هم نیست.
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: وقتی رویکرد سنتی داشته باشیم، مقیاس پذیری پایین است و باید کیلومترها جاده و میلیونها مصرفکننده متنوع و لولههای طولانی سوخت کنترل شود که بدون فناوری نوین امکانپذیر نیست در رویکرد سنتی واکنشها با تاخیر همراه است تاثیرپذیری هم کم است.
وی با اشاره به دستورالعمل ۲۴ مادهای مبارزه با قاچاق سوخت گفت: با این سند از واکنش به پیشبینی تغییر عملکرد میدهیم. ۱۸ بند این دستورالعمل دستگاههای متعدد را مکلف کرده تا به عنوان اعضای زیستبوم تحقق این سند به اشتراک گذاری دادهها بپردازند.
وی ادامه داد: نقشه راه آینده پیشگیری هوشمند شعار نیست بلکه یک نقشه راه عملیاتی است شاید با سدف در ۱۰ - ۱۵ سال پیش شروع شده اما باید گسترده شود که شامل ردیابی ناوگان، استفاده از اسناد حمل الکترونیک و تشخیص ناهنجاری رفتار مصرفکننده است یعنی اگر ناوگانی بارنامه صوری گرفت و در مسیر اشتباه تردد کرد میفهمیم که تخلف شده است.
دهقانی نیا بیان کرد: هنوز دادههای فروش و مصرف و حمل شفاف نشده است طبق این سند باید دماسنج و ترددسنج بر روی ذخایر و ناوگان نصب شود تا بتوانیم دادهکاوی کنیم این سند به ما ضمانت اجرایی میدهد از سال ۹۳ مصوبه دولت اجرا نشده است اما با این این سند در آغاز راه استفاده از فناوریهای نوین هستیم که باید اجرایی شود.