به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سید جواد حسینی‌کیا، جایگاه بانک کشاورزی را در ساختار اقتصادی کشور «ویژه» و «راهبردی» دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های عظیم ایران اسلامی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، این بانک در حوزه‌های تکمیل زنجیره تأمین داخلی و صادرات، نقشی محوری و پررنگ ایفا می‌کند.

وی افزود: این بانک به دلیل ارتباط مستقیم و گسترده با جامعه کشاورزان، که بخش قابل توجهی از مشتریان نظام بانکی را تشکیل می‌دهند، به یک نهاد اثرگذار در تحقق سیاست‌های کلان غذایی کشور تبدیل شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت غذایی یک اولویت و راهبرد ملی محسوب می‌شود، افزود: دولت گاهی اوقات در پرداخت مطالبات گندمکاران و سایر کشاورزان با چالش‌هایی مواجه می‌شود که این موضوع با تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی به سادگی قابل حل است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر افزایش سرمایه بانک کشاورزی به شکل مطلوبی انجام شود، این بانک به عنوان بازوی اصلی تأمین مالی بخش، می‌تواند با قدرت و سهولت بیشتری منابع مورد نیاز را تأمین و پرداخت کند و به این ترتیب ضمن رفع دغدغه کشاورزان، این بانک هم به یک نهاد مالی قدرتمند با منابع قابل اتکا تبدیل خواهد شد.

حسینی‌کیا با اشاره به اینکه بانک کشاورزی در صورت برخورداری از منابع کافی، قادر خواهد بود این سرمایه‌ها را در بهترین مسیر ممکن و برای توسعه پایدار امنیت غذایی کشور به کار گیرد، اظهار داشت: نگاه ما در مجلس این است که از مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده، سهم بانک کشاورزی به صورت ویژه دیده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید با یک نگاه ویژه و کلان به بانک کشاورزی توجه شود، زیرا این بانک متعلق به همه مردم ایران است و تقویت آن، سرمایه‌گذاری مستقیم برای تضمین امنیت غذایی و آرامش خاطر جامعه به شمار می‌رود.

