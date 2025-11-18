حداقل قیمت بنزین سوپر وارداتی ۶۵.۸۰۰ اعلام شد
بورس انرژی ایران در اطلاعیهای از آغاز عرضه بنزین سوپر در تاریخ دوم آذر خبر داد.
به گزارش ایلنا، آگهی عرضه بنزین سوپر در تابلوی رینگ داخلی بورس انرژی منتشر شد. بر اساس این اطلاعیه ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر به قیمت هر لیتر ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه میشود.
برپایه این گزارش، دامنه نوسان نرخ بنزین سوپر پنج تومان تعیین شده است.
گفتنی است، امروز مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از صدور مجوز ۱۸ شرکت برای واردات بنزین سوپر خبر داد و گفت: امروز نخستین بخش از این بنزین ها روی تابلوی بورس عرضه می شود.