ثبات مدیریتی شرط اصلی توسعه صنعت خودرو است/ تولید روزانه را به ۱۲ تن رساندیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیداکبر هاشمی، مدیرعامل شرکت "رادیاتور ایران" اظهار کرد: یکی از مشکلات عمومی در فرهنگ مدیریتی و اجتماعی ضعف در گفت‌وگوست و بسیاری به‌جای تعامل سازنده، مسیر تنش و اختلاف را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: بنده از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در گروه خودروسازی سایپا آغاز کرده و پس از حدود پنج سال حضور در بخش خصوصی، چهار ماه است که دوباره به سایپا بازگشته و مدیریت شرکت رادیاتور ایران را برعهده گرفته‌ام.

۶۳ سال فعالیت رادیاتور ایران

مدیرعامل رادیاتور ایران در تشریح سابقه این مجموعه افزود: این شرکت ۶۳ سال قبل با همکاری سه شریک از جمله مهندس نصیرپور تأسیس شد و بعدها در کنار مجموعه‌های فنرسازی زر، زامیاد، لاستیک دنا و چند شرکت قطعه‌سازی دیگر، شاکله گروه رنا را در منطقه کنونی شکل داد.

هاشمی با اشاره به توسعه‌های انجام‌شده پس از انقلاب تصریح کرد: آنچه امروز دیده می‌شود تنها یک‌سوم ظرفیت اولیه شرکت است و دو سوم رشد آن پس از انقلاب رخ داده که بخش زیادی از این توسعه مرهون مدیریت ۲۰ ساله مهندس عباس ملکی تهرانی است.

او گفت: این مدیران توانمند زمانی موفق شدند که به آن‌ها فرصت داده شد و حاشیه‌ها حداقل بود. ایجاد ثبات مدیریتی در خودروسازی ایران مهم‌ترین عامل پیشرفت بوده است.

اهمیت ثبات مدیریتی در صنعت خودرو

مدیرعامل رادیاتور ایران با اشاره به دوران طلایی صنعت خودرو بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ بیان کرد: موفق‌ترین دوره سایپا و ایران‌خودرو زمانی شکل گرفت که مدیران این شرکت‌ها بدون تغییرات مکرر، فرصت توسعه زنجیره تأمین و قطعه‌سازی را داشتند.

او افزود: تداوم حمایت دولت و مردم و نبود حاشیه‌های سیاسی باعث رشد قابل توجه هر دو خودروساز بزرگ کشور شد.

تجربه همکاری با مدیران صنعت و نگاه به آینده

هاشمی با اشاره به ترکیب هیئت‌مدیره کنونی رادیاتور ایران، اظهار کرد: تمام اعضای فعلی از مدیران باسابقه، متخصص و منتخب مهندس شیخ‌زاده هستند و نقدهایی که نسبت به این انتخاب‌ها مطرح می‌شود منصفانه نیست.

وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات صنعت خودرو نتیجه سال‌ها تحریم است، اگر تنها ۱۰ درصد از فشار تحریم‌های ایران بر اقتصادهایی مانند ژاپن تحمیل شود، آن‌ها ظرف یک ماه تسلیم خواهند شد.

دفاع از پروژه شاهین و نقش رادیاتور ایران

مدیرعامل رادیاتور ایران با اشاره به سابقه خود در تیم طراحی خودرو شاهین گفت: شاهین خودروی قابل رقابت در کلاس قیمتی خود است و بسیاری از نقدها به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات تأمین موتور ایجاد شد.

او افزود: توسعه ساختار فنی این خودرو مطابق طراحی اولیه می‌توانست نتیجه‌ای بهتر از نسخه فعلی داشته باشد.

ایمان به توان نیروی انسانی کشور

هاشمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تجربه پنج سال فعالیت در بخش خصوصی و سفر به حدود ۲۰ شهر چین، باور دارم که ملت ایران ظرفیت‌های انسانی بالایی دارد و اگر فرصت مناسب داده شود، توان رقابت با بسیاری از کشورهای پیشرفته را دارد.

هاشمی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: قطعه‌سازان تابع سیاست‌های کلان خودروسازان و تصمیمات حاکمیتی هستند و نمی‌توانند برخلاف استراتژی‌های تعیین‌شده عمل کنند.

او با اشاره به دغدغه‌های علمی دکتر قاسمیان، رئیس هیئت‌مدیره و استاد دانشگاه علم و صنعت، افزود: از نگاه ایشان، خودروهای گازسوز و پایه CNG نسبت به خودروهای هیبریدی گزینه مناسب‌تری برای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوای کشور هستند.

راندمان بالاتر رادیاتورهای تولیدی

مدیرعامل رادیاتور ایران با اشاره به رقابت موجود در بازار تصریح کرد: ما دو رقیب بخش خصوصی داریم و مدعی هستیم که راندمان رادیاتورهای تولیدی ما از هر دو رقیب داخلی و حتی برخی رادیاتورهای وارداتی چین بهتر است.

او بیان کرد: اگرچه در حوزه تکنولوژی با کشورهای توسعه‌یافته فاصله وجود دارد، اما مزیت رقابتی شرکت در کیفیت موجب شده که صادرات به کشورهایی مانند ترکیه، روسیه، اوکراین، عراق و امارات ادامه داشته باشد.

برنامه صادراتی و ارزآوری

هاشمی افزود: هدف‌گذاری ما تکرار و ارتقای رکورد صادرات ۴ میلیون دلاری سال‌های گذشته است. هرچند بخشی از اطلاعات صادرات محرمانه است، اما برنامه‌ریزی جدی برای افزایش صادرات در سال جاری انجام شده است.

وی همچنین گفت: حدود ۳۰ درصد تولیدات شرکت برای افترمارکت است و همکاری با گروه بهمن، مدیران‌خودرو، کرمان‌خودرو و ایران‌خودرو در حال توسعه است.

تأمین رادیاتور برای خودروسازان بزرگ

مدیرعامل شرکت رادیاتور ایران اظهار کرد: ما اکنون یکی از تأمین‌کنندگان اصلی ایران‌خودرو هستیم و حدود ۹۰ درصد رادیاتور محصولات سایپا نیز توسط ما تأمین می‌شود. علاوه بر آن، برای تراکتورسازی تبریز و سایر خودروسازان نیز تأمین قطعه داریم.

او درباره مطالبات شرکت از خودروسازان بیان کرد: چالش نقدینگی مسئله‌ای فراگیر در صنعت است اما مشکل حادی نداریم و با مدیریت مالی توانسته‌ایم جریان تولید را حفظ کنیم. این شرکت طی چهار ماه گذشته در هر ماه حدود ۴۰ درصد رشد تولید ثبت کرده است.

موانع مواد اولیه و رقابت‌پذیری

هاشمی درباره پرسش مربوط به مواد اولیه مانند آلومینیوم و مس افزود: اگرچه کشور در تولید این مواد ظرفیت خوبی دارد، اما قیمت‌گذاری بر اساس بورس لندن موجب می‌شود مواد اولیه با نرخ بالا به دست تولیدکننده داخلی برسد و حتی گاهی واردات از کشورهایی مانند امارات برای ما ارزان‌تر تمام می‌شود.

وی تأکید کرد: بسیاری از رقباء نیز مواد اولیه را از چین و دیگر کشورها وارد می‌کنند و رقابت در این بازار برای تولیدکننده ایرانی سخت‌تر است.

توان صادراتی و مشکل تبادل پول

هاشمی اظهار کرد: مشکل ما برای افزایش صادرات فنی یا کیفی نیست. ما حتی در گذشته برای پژو فرانسه رادیاتور ارسال کردیم. اما امروز مشکل اصلی، انتقال پول در شرایط تحریم است.

وی با اشاره به روند جهانی صنعت خودرو افزود: ورود خودروهای برقی این صنعت را حذف نمی‌کند؛ بلکه نقش مبدل‌های حرارتی را پررنگ‌تر می‌کند. مدیریت حرارتی باتری‌ها بخش بسیار مهم خودروهای جدید است.

اشتغال‌زایی بیش از ۵۰۰ نفر

هاشمی درباره اشتغال شرکت بیان کرد: بیش از ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در شرکت رادیاتور ایران و تینا صنعت فعالیت دارند و خطوط تولید در دو شیفت کاری فعال است.

او درباره پیشنهاد ایجاد واحد تولیدی در استان‌های کمتر برخوردار گفت: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، توسعه سرمایه‌گذاری با ریسک بالا همراه است. اما در صورت تثبیت شرایط، برنامه‌های توسعه‌ای جدی در نظر داریم.

تولید روزانه ۱۲ تن و مقایسه با رقباء

هاشمی تصریح کرد: ما اکنون بیش از ۷۰ درصد ظرفیت تولید را فعال کرده‌ایم و در ماه گذشته رکورد بالای ۹۰ درصد را ثبت کردیم. سهم ما از بازار قطعات رادیاتور حدود ۳۴ درصد است که از رقبا بیشتر است.

هاشمی در تشریح آخرین وضعیت تولید اظهار کرد: تولید ما اکنون به حدود ۱۲ تن در روز رسیده است. ممکن است برخی رقبا محصولات متنوع‌تری ارائه کنند، اما چند داده قابل‌انکار وجود دارد. برای نمونه، شرکت خودروسازی کرمان که یکی از موفق‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است، پس از بررسی کیفیت پوشش رادیاتورهای ما، با ما قرارداد بست. اگر کیفیت ما بهتر نبود، هرگز این همکاری شکل نمی‌گرفت.

او تأکید کرد: اگرچه بسیاری از رقیبان روی محصولات لاکچری و سواری‌های خاص تمرکز دارند، اما مزیت رادیاتور ایران ارائه کیفیت همراه با قیمت رقابتی است و همین موضوع موجب شده جایگاه شرکت در زنجیره تأمین خودروسازان بزرگ تثبیت شود.

مشکلات صنعت و وضعیت شرکت در مقایسه با دیگران

هاشمی در ادامه افزود: من هیچ‌وقت نگفته‌ام که ما مشکل نداریم. طبیعی است که هر فعالیت صنعتی چالش‌های خاص خود را دارد. اما نسبت به بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز، به‌ویژه در گروه سایپا، مشکل ما کمتر است و خوشبختانه شرکت در وضعیت مناسبی می‌چرخد.

وی با اشاره به همکاری مدیران و کارکنان شرکت تصریح کرد: در ماه‌های گذشته توانستیم رکوردهای جدیدی ثبت کنیم و بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای که اشاره شد در مسیر اجرا قرار دارد.

مدیرعامل رادیاتور ایران با بیان اینکه تولیدات شرکت تقریباً بدون ماندگاری در انبار به فروش می‌رسد، گفت: شرایط به گونه‌ای پیش رفته که عملاً محصولی در انبار باقی نمی‌ماند و به محض تولید، وارد فرآیند فروش می‌شود. تنها چالش قابل توجه ما حمل و نقل است که پیگیر رفع آن هستیم.

درخواست از رسانه‌ها برای نقدهای مبتنی بر شاخص

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از برخی تحلیل‌ها در حوزه خودرو اظهار کرد: در صنعت خودرو باید براساس شاخص‌ها صحبت کنیم. گاهی تصاویری از پارکینگ‌ها منتشر می‌شود و درباره دپوی ۲۰۰۰ خودرو ادعاهایی مطرح می‌شود، در حالی‌که ما دوره‌هایی را در سایپا تجربه کردیم که تولید روزانه به سه هزار دستگاه می‌رسید. انتشار چند تصویر نمی‌تواند شاخص ارزیابی کل صنعت باشد.

او با تأکید بر اهمیت نقد منصفانه افزود: من نمی‌گویم همه نقدها اشتباه است، اما باید تخصصی، آگاهانه و با دلسوزی بیان شود.

هاشمی با اشاره به تأمین مواد اولیه تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که در تأمین آلومینیوم و مس وجود دارد، تمام تلاش ما این است که مواد اولیه را به‌موقع تأمین کنیم و تولید را با شدت و کیفیت بالا ادامه دهیم.

