کوچکسازی سازمان امور عشایر مصداق قانونی ندارد
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران گفت: براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، که هدف آن چابکسازی و ارتقای بهرهوری است، کوچکسازی در مورد این سازمان نه تنها مصداق ندارد بلکه باید نسبت به ارتقاء جایگاه سازمانی آن اقدام شود.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور عشایر ایران، جاوید حیاتی بر ضرورت ارتقای سازمان امور عشایر تاکید کرد و اظهار داشت: این سازمان بهعنوان مجموعه کاملا تخصصی، یکی از چابکترین دستگاههای وزارت جهاد کشاورزی و شاید چابکترین آنها بهشمار میرود.
وی افزود: از منظر منابع انسانی، تعداد پرسنل ستادی و استانی سازمان امور عشایر در مقایسه با کل کارکنان دولت فقط ۰.۰۰۶ درصد و در مقایسه با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ۲.۲ درصد است.
حیاتی ادامه داد: بهطور میانگین کمتر از ۴۵ درصد از پستهای سازمان امور عشایر دارای تصدی هستند که بسیار پایینتر از حد استاندارد است بهطوری که پستهای دارای تصدی در ستاد سازمان ۳۳ درصد و در امور عشایر استانها ۵۴ درصد است.
وی ابراز کرد: به عبارتی هر پرسنل ستادی و استانی سازمان امور عشایر بهطور میانگین به ۸۰۰ نفر از جامعه عشایری خدماترسانی میکند.
مأموریت سنگین سازمان امور عشایر با کمترین نیرو
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت: در بسیاری از شهرستانهای عشایری کشور، ادارات امور عشایر تنها با یک یا دو نفر نیرو اداره میشوند و درحال ارائه خدمات به چندصد خانوار عشایری هستند. وی افزود: به جرات میتوان گفت که در مقایسه با ستاد وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانها و موسسات زیرمجموعه آن، سازمان امور عشایر چابکترین مجموعه از لحاظ تعداد نیروی انسانی محسوب میشود.
بهرهوری بالا و رضایت مردمی از سازمان امور عشایر
معاون سازمان امور عشایر ایران با اشاره به بهرهوری بالا در این سازمان، گفت: با وجود شرح وظایف متنوع، گسترده و حجم کار و فعالیت زیاد این سازمان و شرایط خاص، دشوار و منحصربهفرد کار در مناطق عشایری، به علاوه تعداد نیروی انسانی بسیار کمتر از حد استاندارد، خدمات به جامعه عشایری با کیفیت مطلوب و در حد توان و با دقت ارائه می شود.
حیاتی اضافه کرد: بنابراین بهرهوری فعالیت و نیروی انسانی در این سازمان به مراتب از بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور امتیاز و رتبه بالاتری می گیرد و از همه مهمتر رضایت عموم جامعه عشایری از عملکرد و خدمات سازمان نیز موید این موضوع است.
وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف قانون گذار از این ماده، چابکسازی و ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی است، گفت: بنابراین نه تنها کوچکسازی در خصوص سازمان امور عشایر مصداق ندارد بلکه می بایست نسبت به ارتقاء جایگاه سازمانی، برخورداری از سهم منابع عمومی و ساختار سازمانی آن اقدام شود.