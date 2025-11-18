اولین محموله بنزین سوپر؛ امروز روی تابلوی بورس انرژی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدصادق عظیمی فر در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا، درباره توزیع بنزین سوپر اظهار داشت: برای ۱۸ شرکت واردکننده و ۶ شرکت توزیع کننده بنزین سوپر مجوز صادر کرده ایم و درواقع صرفا نقش صادرکننده مجوز را داریم و شرکتهای خصوصی باید واردات را انجام داده و توزیع کنند.

وی افزود: خوشبختانه اولین محموله بنزین سوپر وارداتی قرار است روی تابلوی بورس قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی تصریح کرد: قیمت گذاری بنزین سوپر منطبق بر بهای تمام شده و هزینه هایی که برای بخش خصوصی دارد که طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

وی رقم توزیع را متناسب با نیاز بازار عنوان کرد.

عظیمی فر تاکید کرد: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان باشد.

وی درباره کاهش مصرف روزانه نفت‌گاز اظهار داشت: کاهش روزانه مصرف نفت‌گاز در ماه‌های اخیر بین ۳ تا ۵ میلیون لیتر متغیر بوده و طبق آمارهای اعلام‌شده این رقم در آبان‌ روی ۴ میلیون لیتر تثبیت شده، در حالی که این رقم در مهر و شهریور روزانه ۳ میلیون لیتر بوده است، اما برآورد می‌شود این رقم روی ۴ میلیون لیتر تثبیت شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه به سامانه پایش لحظه‌ای سوخت اشاره کرد و گفت: این سامانه با استفاده از تجهیزات نصب‌شده در پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و جایگاه‌های سوخت، امکان رصد هر قطره فرآورده از تولید تا مصرف را فراهم می‌کند. داده‌های مربوط از طریق سیستم‌های DCS پالایشگاه‌ها و دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های سوخت جمع‌آوری می‌شود و در صورت همکاری دستگاه‌های متولی مصرف، امکان شناسایی دقیق‌تر نشتی‌ها و اتلاف‌ها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت صادرات نفت‌گاز در صورت کنترل مصرف و پیشگیری از قاچاق سوخت بیان کرد: در سال‌های گذشته صادرات به کشورهای همسایه انجام می‌شد و در صورت کنترل مصرف داخلی، امکان صادرات فرآورده‌ نفت‌گاز به این کشورها وجود دارد.

