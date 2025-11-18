خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معاون وزیر نفت در پاسخ به ایلنا اعلام کرد:

اولین محموله بنزین سوپر؛ امروز روی تابلوی بورس انرژی

معاون وزیر نفت گفت: خوشبختانه اولین محموله بنزین سوپر وارداتی قرار است روی تابلوی بورس قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدصادق عظیمی فر در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا، درباره توزیع بنزین سوپر اظهار داشت: برای ۱۸ شرکت واردکننده و ۶ شرکت توزیع کننده بنزین سوپر مجوز صادر کرده ایم و درواقع صرفا نقش صادرکننده مجوز را داریم و شرکتهای خصوصی باید واردات را انجام داده و توزیع کنند.

وی افزود: خوشبختانه اولین محموله بنزین سوپر وارداتی قرار است روی تابلوی بورس قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی تصریح کرد: قیمت گذاری بنزین سوپر منطبق بر بهای تمام شده و هزینه هایی که برای بخش خصوصی دارد که طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

وی رقم توزیع را متناسب با نیاز بازار عنوان کرد.

عظیمی فر تاکید کرد:  این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان باشد.

وی درباره کاهش مصرف روزانه نفت‌گاز اظهار داشت: کاهش روزانه مصرف نفت‌گاز در ماه‌های اخیر بین ۳ تا ۵ میلیون لیتر متغیر بوده و طبق آمارهای اعلام‌شده این رقم در آبان‌ روی ۴ میلیون لیتر تثبیت شده، در حالی که این رقم در مهر و شهریور روزانه ۳ میلیون لیتر بوده است، اما برآورد می‌شود این رقم روی ۴ میلیون لیتر تثبیت شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران  در ادامه به سامانه پایش لحظه‌ای سوخت اشاره کرد و گفت: این سامانه با استفاده از تجهیزات نصب‌شده در پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و جایگاه‌های سوخت، امکان رصد هر قطره فرآورده از تولید تا مصرف را فراهم می‌کند. داده‌های مربوط از طریق سیستم‌های DCS پالایشگاه‌ها و دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های سوخت جمع‌آوری می‌شود و در صورت همکاری دستگاه‌های متولی مصرف، امکان شناسایی دقیق‌تر نشتی‌ها و اتلاف‌ها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت صادرات نفت‌گاز در صورت کنترل مصرف و پیشگیری از قاچاق سوخت بیان کرد: در سال‌های گذشته صادرات به کشورهای همسایه انجام می‌شد و در صورت کنترل مصرف داخلی، امکان صادرات فرآورده‌ نفت‌گاز به این کشورها وجود دارد. 

