آغاز مذاکرات توسعه تعاملات هوایی با امارات
رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران برای توسعه تعاملات هوایی با همتایان خود وارد امارات شد.
به گزارش ایلنا، حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران و هیأت همراه به دعوت رسمی سیف محمد السویدی رئیس سازمان هوانوردی عمومی امارات، وارد این کشور شد.
در این سفر، دو طرف طی نشستهای مشترک با حضور معاونین و مسئولان سازمان هواپیمایی کشور ایران و امارات، برنامههایی را برای تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزه هوانوردی مطرح خواهند کرد.
از جمله محورهای این تعاملات میتوان به ارتقای ایمنی پرواز، تبادل تجربیات فنی، گسترش پروازهای خطوط هوایی بین دو کشور و همکاری در آموزش نیروی انسانی هوایی اشاره کرد.
در برنامه سفر، پیشبینی شده توافقنامه مقدماتی، در زمینه ناوبری هوایی، ایمنی، تحقیق و توسعه مشترک به امضاء برسد که این گام مهم میتواند زمینه را برای توسعه پروازهای منظم و ایجاد خدمات هواپیمایی منطقهای را فراهم کند.