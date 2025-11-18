خبرگزاری کار ایران
بازسازی ۵۶۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری کشور در سال ۱۴۰۴

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای برنامه‌های گسترده نوسازی، تجهیز و بهسازی زیرساخت‌های عملیاتی راهداری در هفت‌ماهه سپری شده از سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۵۶۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری بازسازی و راه‌اندازی شده است.

به گزارش ایلنا، حبیب جمشیدی سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف ترسیم‌شده در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان راهداری، در این بازه زمانی ۱۲۰ دستگاه ماشین‌آلات جدید خریداری و به مجموعه ناوگان فعال در استان‌های کشور افزوده شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این دوره، ۱۲۰ ست انواع تجهیزات راهداری و زمستانی و تجهیزات ایمنی با هدف افزایش آمادگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در فصل سرما تهیه شده است.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران همچنین از اجرای عملیات احداث، تکمیل و بهسازی ۸۵ باب راهدارخانه، آشیانه‌ ماشین‌آلات و انبارهای شن و نمک در سطح محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

جمشیدی تصریح کرد: در حال حاضر، ۱۱ هزار و ۹۹۲ دستگاه ماشین‌آلات و ۱۲ هزار راهدار در قالب شبکه‌ای متشکل از ۷۶۲ راهدارخانه بین‌راهی و ۴۵۵ راهدارخانه مرکزی، عملیات نگهداری و خدمات‌رسانی جاده‌ای را در سراسر کشور بر عهده دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح «واکنش سریع» در حوزه راهداری بیان کرد: در قالب این طرح، بیش از ۲۶ میلیون و ۱۳۲ هزار عملیات میدانی اجرا شده و مجموع فعالیت‌های روزانه راهداری نیز به بیش از دو میلیون و ۸۹۲ هزار مورد رسیده است.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران خاطرنشان کرد: با فعالیت ۱۴۰۳ گشت‌ راهداری و ترابری، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از ۲۳۱ هزار ۵۵۰ مأموریت انجام شده است.

