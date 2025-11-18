خبرگزاری کار ایران
وزیر راه و شهرسازی:

راه‌آهن مرند–چشم ثریا چین را به اروپا متصل می‌کند

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با تکمیل مسیر راهبردی راه آهن مرند–چشم‌ثریا که با جدیت در حال اجراست؛ راه گذر ریلی جنوبی راه ابریشم با اتصال چین به اروپا از مسیر ایران تکمیل می شود.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در سفر به چین با حضور در دومین نشست بین المللی اتصال ریلی چین به اروپا برخی از برنامه های جمهوری اسلامی ایران را در خصوص همکاری‌های را مشترک تشریح کرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم ضمن اظهار خرسندی از حضور در این نشست مهم به میزبانی دولت جمهوری خلق چین و ابتکار برگزاری این رویداد در شهر شی آن، گفت: اطمینان دارم، تبادل نظرات در جلسه امروز تحول در ترانزیت ریلی از آسیا تا اروپا از مسیرهای مختلف را به دنبال خواهد داشت.

حمل و نقل ریلی ستون اصلی توسعه پایدار

وزیر راه و شهرسازی کشورمان با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی ستون اصلی توسعه پایدار در جوامع و عاملی برای تقویت همگرایی منطقه‌ای است توضیح داد: عملکرد کارآمد حمل و نقل ریلی به کاهش موانع فیزیکی و گلوگاه های زیرساختی، رفع موانع غیر فیزیکی و ساده سازی رویه‌ها منجر می‌شود.  

صادق تاکید کرد: افزایش ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقلی در ایران برای توسعه ترانزیت در مسیر شرقی غربی، هم راستا با راهبردهای ابتکار کمربند راه، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است و جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دارد.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌ها و رفع گلوگاه ها خصوصا در بخش ریلی و رفع موانع غیرفیزیکی با کشورهای منطقه نیز به طور مستمر در چارچوب همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه ایران در حال پیگیری است.

پیگیری ساخت راه آهن مرند-چشمه ثریا  

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در بخشی از صحبت‌ها خود توضیح داد: ساخت راه آهن راهبردی مرند- چشم ثریا که شبکه ریلی ایران را به شبکه ریلی ترکیه متصل می‌کند نیز با جدیت در حال پیگیری است. با تکمیل این مسیر ریلی، شاخه جنوبی جاده ابریشم به کریدوری تمام ریلی مبدل می‌شود و پیوستگی شبکه ریلی از چین تا اروپا و انتقال سریع و ارزان انواع بار با حداقل توقف را تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اقدامات گسترده ای را برای توسعه همکاری ترانزیتی در مسیر چین به اروپا با همکاری کشورهای منطقه در حال پیگیری دارد. ایران به عنوان کشوری با تمدنی عظیم و شکوهمند با برخورداری از ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی و انسانی فراوان توانسته است در مسیر توسعه و بهبود روابط حمل و نقل خود با کشورهای همسایه گام‌های ماندگاری بردارد.

آمادگی ایران برای به اشتراک گذاری اهداف مشترک توسعه ترانزیت از چین به اروپا

صادق گفت: ما آمادگی داریم همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را برای نیل به اهداف مشترک توسعه ترانزیت از چین تا اروپا به اشتراک بگذاریم و ایران شریکی پایدار و قابل اتکا برای اتصال چین به اروپا با مشارکت همه کشورهای منطقه بوده و خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این باورم،برنامه ها و اقدامات هماهنگ کشورهای منطقه برای توسعه ترانزیت میان چین و اروپا اثر قابل توجهی در شکوفایی اقتصاد و تجارت و توسعه منطقه‌ای خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همکاری ترانزیتی در مسیر چین به اروپا را با همکاری کشورهای همسایه در برنامه اقدام دارد گفت: افزایش ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقلی در ایران برای توسعه ترانزیت در مسیر شرقی غربی، هم راستا با راهبردهای ابتکار کمربند راه، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است و جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دارد

وی در پایان از دولت چین برای میزبانی گرم در شهر «شی آن» تشکر و اظهار امیدواری کرد، این نشست‌های مشترک امروز دستاوردهای ارزشمندی برای ملت های منطقه به ارمغان بیاورد.

