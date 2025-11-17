میزبانی فرمانداری آستارا از فرمانداران شهرهای ساحلی آذربایجان / اجلاس استانداران دریای خزر راهی به سوی توسعه اقتصاد دریا محور

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی درمانی فرماندار، نادر انصاریان مدیرکل گمرک و سرهنگ مرتضی احدی فرمانده نیروی انتظامی آستارا از فرمانداران شهرهای نوچالا و لنکران جمهوری آذربایجان در محل فرمانداری آستارا استقبال و در خصوص برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر گفتگو و تبادل نظر کردند.

همچنین مجتبی دمیرچیلو، سفیر ایران در آذربایجان نیز با حضور در محل فرمانداری آستارا در خصوص اهمیت این اجلاس گفت: برگزاری این اجلاس در گیلان در وهله اول نشان دهنده ظرفیت های بالای استان گیلان برای برگزاری نشست های بین المللی است. در عین حال این اجلاس موید توجه به ظرفیت های همکاری در حوزه اقتصادی این استان با سایر کشورها است.در عین حال برگزاری این نشست به شناخت و معرفی ظرفیت‌های استان گیلان برای توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی کشور با حوزه دریای خزر کمک می‌کند.

دمیرچیلو همچنین عنوان کرد: این اجلاس سبب توجه کشورها به همکاری‌های دریایی و توسعه صنایع مرتبط با حوزه آبی هم در حمل و نقل و هم صنایع متکی به حمل و نقل دریایی، در حوزه دریای خزر می‌شود.

وی تاکید کرد که، باید نتایج این نشست ها و توافقات آن مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین استمرار این نشست ها منجر به اتفاقات مثبت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص تاثیرات سیاسی و دیپلماسی این اجلاس در روابط ایران و کشورهای همجوار دریای خزر نیز بیان کرد: برگزاری نشست های بین المللی زمینه نزدیکی کشورها را فراهم می‌کند. این نشست موید هم‌نظری و همدلی کشورهای ساحلی برای ایجاد فضای همکاری و زمینه ساز بهره برداری از ظرفیت های متقابل است. وقتی نفع متقابل مطرح می‌شود، این مسأله سبب ایجاد صلح و ثبات در منطقه هم خواهد شد.

همچنین قرار است استانداران استان‌های داخلی و خارجی حاشیه دریای خزر روزهای سه شنبه و چهارشنبه در اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر شرکت کنند.

نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به ابتکار جمهوری اسلامی ایران قرار است روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با اهداف مختلفی با شعار«خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» ‌درگیلان برگزار شود.

اصلی ترین هدف این اجلاس ایجاد سازوکار دائمی همکاری میان استان‌های ساحلی و تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و گردشگری عنوان شده است ضمن اینکه اجلاس خزر با یک پنل عمومی و سه پنل تخصصی تلاش دارد در حوزه‌های همکاری‌های منطقه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، لجستیک، محیط زیست و گردشگری راه‌های جدید همکاری را میان پنج کشور ساحلی دریای خزر پیدا کند.

