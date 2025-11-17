مدل جدید تجارت برق نهایی شد؛
ورود مستقیم نیروگاهها و مشترکان بزرگ به بورس انرژی از ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به اجرای مصوبه ۴۱۸ هیأت تنظیم بازار برق ایران اعلام کرد که در ادامه اصلاحات اقتصادی صنعت برق، از ابتدای سال ۱۴۰۵ مدل جدید مبادلات برق در کشور عملیاتی میشود؛ مدلی که در آن معاملات برق بهصورت مستقیم میان شرکتهای توزیع، مشترکان بالای ۳۰ کیلووات و نیروگاههای تولیدی در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه انجام خواهد شد و نقش شرکت مدیریت شبکه در جایگاه «تنظیمگر بازار» بازتعریف میشود.
بر اساس جمعبندی این نشست:
درصدی از معاملات همچنان توسط شرکت مدیریت شبکه انجام خواهد شد، اما بخش عمده تجارت برق مطابق آییننامه بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم و مصوبه ۴۰۷ بهصورت مستقیم در بورس انرژی یا از طریق قراردادهای دوطرفه بین شرکتهای توزیع و نیروگاهها صورت میگیرد.
مقرر شد؛ کارگروهی با حضور همه ذینفعان برای تدوین دستورالعملهای اجرایی و چارچوب نهایی قراردادها تشکیل شود.
وی افزود نیروگاههای بخار کشور طبق مصوبه ۴۰۷ با انعقاد قرارداد دوجانبه با شرکتهای توزیع می توانند نیازهای مالی خود را تامین نمایند؛ رجبی مشهدی همچنین گفت این روش مشابه الگوی همکاری میان شرکت توزیع استان تهران و نیروگاه بخار بندرعباس است که اخیرا در نمایشگاه صنعت برق رونمایی شد.
سخنگوی صنعت برق افزود در صورتیکه شرکت توزیع نتواند برق مورد نیاز خود را از مسیر معاملات مستقیم یا بورس تأمین کند، تأمین از طریق شرکت مدیریت شبکه انجام میشود و مبالغ خرید بهطور مستقیم به حساب نیروگاههای طرف قرارداد مدیریت شبکه واریز خواهد شد.
در ادامه جلسه، سه سیاست اصلی برای انطباق صنعت برق با مدل جدید بازار اعلام شد:
۱) آغاز فاز اجرای بازار متعادلساز در بازار عمده فروشی برق از ابتدای سال ۱۴۰۵
۲) اولویت تأمین سوخت زمستانی برای نیروگاههای مقیاس کوچک
۳) امکان مشارکت نیروگاهها در بورس انرژی مشروط به اجرای طرحهای ارتقای فنی
بهگفته مدیرعامل شرکت توانیر این تصمیمها نقطه عطفی برای حرکت بهسوی بازاری رقابتی، شفاف و اقتصادی در صنعت برق ایران خواهد بود.