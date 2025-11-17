خبرگزاری کار ایران
طی یک سال گذشته و با بهره‌برداری از خدمت جدید:

پرداخت بیش از 7 هزار وام آنلاین با «سپینو» بانک صادرات ایران

​بانک صادرات ایران طی یک سال گذشته و با بهره‌برداری از بخش تسهیلات آنلاین «سپینو» تا پایان مهرماه سالجاری، 7 هزار و 255 فقره وام به‌صورت آنلاین و غیرحضوری به مشتریان پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طی یک سال گذشته، 7 هزار و 255 فقره تسهیلات شامل ۵۲۵۷ تسهیلات سپینو و 1998 فقره تسهیلات سازمانی به‌صورت آنلاین و غیرحضوری از طریق پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» به مشتریان این بانک اختصاص یافته و مجموع مبلغ این تسهیلات بیش از 12 هزار و 840 میلیارد ریال بوده است. 

بر اساس این گزارش، از زمان راه‌اندازی سپینو تا پایان مهرماه امسال، ۹۵۳ هزار و ۴۵۷ فقره افتتاح حساب انجام شده و در این مدت، ۱۰۹ هزار و ۱۸ کارت سپینو برای مشتریان سراسر کشور صادر شده است. 

تعداد کارت‌های صادره و افتتاح حساب نیز در پایان مهرماه 1404 نسبت به پایان شهریورماه 1404، به ترتیب ۱۷ و ۱۱ درصد افزایش یافته است. 

«سپینو» با پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های iOS و Android، یکی از پیشرفته‌ترین اپلیکیشن‌های بانکداری دیجیتال کشور محسوب می‌شود که با تضمین امنیت، سرعت و دقت بالا، مراجعه حضوری به شعب را به حداقل رسانده است. 

خدماتی همچون ثبت و دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، امکان ضمانت تسهیلات با چک الکترونیکی، صدور و ضمانت سفته الکترونیکی، افتتاح حساب بلندمدت، قابلیت شارژ حساب و پرداخت اقساط تسهیلات با کارت سایر بانک‌ها از جمله قابلیت‌های جدید «سپینو» است. 

علاوه بر این، سپینو مجموعه‌ای از خدمات بانکی متنوع از جمله افتتاح حساب غیرحضوری، انتقال وجه هوشمند (پایا، ساتنا، کارت‌به‌کارت و پل)، درخواست صدور کارت، سفارش کارت هدیه دیجیتال با پیام و موسیقی دلخواه، خرید شارژ و بسته اینترنتی، پرداخت قبوض، فعال‌سازی پیامک و سایر خدمات بانکی را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌دهد. 

کاربران می‌توانند برای نصب و استفاده از «سپینو» به نشانی sepino.bsi.ir​ مراجعه کنند.

