علیرضا قدیمی در گفتگو با ایلنا:
کندی در فرایند ترخیص گوشت/ ثبت سفارشها هفتهها معطل میماند
انباشت محمولهها در گمرکات بازار را ملتهب میکند
مدیرعامل شرکت "آرتا نگین دانه پارسیان"، با تشریح روند فعالیت زنجیره واردات و تولید گوشت گوسفندی و گوساله، از چالشهای اصلی این صنعت گفت و تأکید کرد: نوسانات ارزی و محدودیتهای ثبتسفارش مهمترین دغدغه فعالان این حوزه است.
علیرضا قدیمی، مدیرعامل شرکت "آرتا نگین دانه پارسیان" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره سابقه فعالیت این شرکت گفت: این شرکت از سال ۸۹ وارد این عرصه شد و از سال ۹۴ بهصورت حرفهای فعالیت خود را گسترش داد. اولین واردکننده و تولیدکننده گوشت گوسفندی منجمد از مغولستان هستیم و موفق شدیم زنجیره کاملی از کشتار تا توزیع ایجاد کنیم.
او افزود: در برزیل هم دو سال است وارد این حوزه شدهایم و تولیداتمان در قالب شرکتهای تخصصی انجام میشود. یک شرکت تولیدکننده در اختیار داریم که مالکیت کشتارگاه آن در مغولستان است، چند کشتارگاه اجارهای، یک شرکت تأمین، یک شرکت عمدهفروشی و یک شرکت پخش هم جزء مجموعه ما قرار دارند.
تولید ۴۰ درصدی در مغولستان و توسعه فعالیتها در برزیل
مدیرعامل شرکت "آرتا نگین دانه پارسیان" بیان کرد: تقریباً ۴۰ درصد تولید ایران در حوزه گوشت گوسفندی را در مغولستان انجام میدهیم. امسال هم بعد از منطقی شدن قیمتگذاری توانستیم همکاری خوبی با میادین ترهبار داشته باشیم و گوشت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
او اضافه کرد: تولید روزانه این شرکت بین ۸۰ تا ۱۰۰ تن است که با توجه به فصل و شرایط آبوهوایی در مغولستان و برزیل متغیر است.
تغییر در ثبت سفارشها
قدیمی درباره وضعیت ثبتسفارش توضیح داد: با الگوریتم جدیدی که برای ثبتسفارش گذاشتهاند، توزیع عادلانهتر شده است اما شرکتهایی همانند ما که سابقه طولانی و حجم کاری بالایی دارند اکنون سهم کمتری میگیرند، البته با این مدل مشکل نداریم و این مدل به عدالت نزدیکتر است.
او مهمترین نگرانی واردکنندگان را مسئله ارز عنوان کرد و گفت: برای اولین بار تأمین ارز به نقطه اصلی استرس تبدیل شده است، بعد از اینکه کالا وارد میشود، نمیتوانیم در قیمتگذاری سختگیری کنیم چون کالای اساسی است، در روندهای گمرکی و ثبت سفارش مشکل زیادی نداریم؛ اما در بخش ارز ریسک بالاست.
قدیمی افزود: اگر قیمت ارز بالا برود، قیمتگذاری فعلی دیگر جواب نمیدهد، قیمت فعلی، منطقی و اثرگذار بود و باعث شد بازار آرامتر شود، اما ادامه آن وابسته به نرخ ارز است.
کنترل بازار با عرضه منظم امکانپذیر است
او تصریح کرد: وقتی جریان واردات منظم شد، اثر آن را در بازار دیدیم. همکاری با میادین ترهبار باعث شد گوشت با نصف قیمت گوشت گرم به دست مردم برسد. کیفیت هم به دلیل نظارت سختگیرانه تضمین شده است.»
او توضیح داد: شرکت ما برای تضمین کیفیت، سیستم کامل نظارتی دارد، ناظر بهداشتی، ناظر شرعی، نمونهبرداری در محل تولید و بعد از ورود به ایران؛ همه مراحل زیر نظر است. حتی قصابهای اصلی را از ایران به مغولستان میفرستیم تا استاندارد اسلامی رعایت شود.»
نیاز ۲۰ هزار تنی به گوشت گوسفندی منجمد
قدیمی گفت: پنج سال پیش نیاز کشور حدود ۲۰۰ هزار تن بود اما امروز بهطور غیررسمی میتوان گفت نیاز گوشت گوسفندی منجمد حدود ۲۰ هزار تن است و آمار دقیقی از سایر بخشها ندارم. اما مجموعه ما ۳۵۰۰ تن گوشت گوسفندی مغولستان و ۱۵۰۰ تن هم در برزیل گوشت گوساله تولید کرده است.
او درباره تأثیر بازار جهانی اظهار کرد: رفتارهای سیاسی مانند؛ افزایش تعرفه توسط دولت ترامپ روی برخی کشورها، قیمتها را در بازارهای مختلف تغییر داد. البته تأثیر آن روی برزیل محدود بود اما بهطور کلی شرایط جهانی روی عرضه و تقاضا اثر دارد.
لزوم بازنگری جدی در سیاستهای تخصیص ارز و ثبت سفارش
مدیرعامل "آرتا نگین دانه پارسیان"، در ادامه عنوان کرد: تجربه نشان داده که ظرفیت واردات کشور دو برابر میزانی است که ثبت سفارش میشود، هم کشور به حجم بالاتری نیاز دارد و هم ظرفیت تولید خارجی وجود دارد، بنابراین باید بازنگری دقیقی روی اعداد مصرف و نیاز واقعی انجام شود.
او ادامه داد: اگر هدف کنترل قیمت و تنظیم بازار است، واردات باید بیشتر شود. از طرفی فرایند ثبتسفارش سهماهه مشکلات جدی ایجاد میکند، چون فاصله تولید تا ترخیص و رسیدن کالا زیاد است.
قدیمی در پایان گفت: اگر قیمتگذاری با تغییرات ارز هماهنگ شود و ثبتسفارش سریعتر انجام گیرد، بازار کاملاً قابل کنترل است. ما فعالان صنفی انتظار داریم سیاستها بهروز، چابک و متناسب با نیاز بازار باشد.