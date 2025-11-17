لوکاویل بهدنبال مشتری برای فروش داراییهای خارجی است
لوکاویل روسیه پس از شکست معامله با گانور، در حال مذاکره با خریداران جدید داراییهای خارجی است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت لوکاویل، دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه، اعلام کرد که پس از تحریمهای ماه گذشته از سوی انگلیس و آمریکا و بهدلیل توقف معامله با شرکت سوئیسی بازرگانی نفت گانور، در حال مذاکره با خریداران بالقوه داراییهای خارجی خود است.
این شرکت روس در بیانیهای تأکید کرد: توافقنامه خاص پس از دستیابی به توافقهای نهایی و دریافت مجوزهای قانونی لازم اعلام خواهد شد.
در بیانیه لوکاویل آمده است که هدف این شرکت تضمین عملیات بدون وقفه داراییها در طول فروش و انتقال آنها به مالکان جدید است. این موضوع از خطر اختلال در کار و تأمین منابع انرژی به کشورهای محل حضور جلوگیری و مشاغل را حفظ میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ماه گذشته میلادی دور تازهای از تحریمها را علیه بزرگترین تولیدکنندگان نفت روسیه، لوکاویل و روسنفت، اعلام کرد و فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، را برای پایان دادن به عملیات نظامی مسکو در اوکراین افزایش داد.
این نهاد همچنین مجوزی عمومی صادر کرد که به شرکتها تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) فرصت میدهد معاملههای تجاری خود با لوکاویل ازجمله خرید داراییهای بینالمللی این شرکت نفتی مستقر در مسکو را تکمیل کنند.
لوکاویل پیشتر با فروش داراییهای بینالمللی خود به شرکت بازرگانی کالای سوئیسی گانور (Gunvor) موافقت کرده بود، اما این معامله اوایل ماه جاری میلادی پس از مخالفت وزارت خزانهداری ایالات متحده با آن، با شکست روبهرو شد.