خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لوک‌اویل به‌دنبال مشتری برای فروش دارایی‌های خارجی است

لوک‌اویل به‌دنبال مشتری برای فروش دارایی‌های خارجی است
کد خبر : 1715407
لینک کوتاه کپی شد.

لوک‌اویل روسیه پس از شکست معامله با گانور، در حال مذاکره با خریداران جدید دارایی‌های خارجی است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت لوک‌اویل، دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه، اعلام کرد که پس از تحریم‌های ماه گذشته از سوی انگلیس و آمریکا و به‌دلیل توقف معامله با شرکت سوئیسی بازرگانی نفت گانور، در حال مذاکره با خریداران بالقوه دارایی‌های خارجی خود است.  

این شرکت روس در بیانیه‌ای تأکید کرد: توافق‌نامه خاص پس از دستیابی به توافق‌های نهایی و دریافت مجوزهای قانونی لازم اعلام خواهد شد.

در بیانیه لوک‌اویل آمده است که هدف این شرکت تضمین عملیات بدون وقفه دارایی‌ها در طول فروش و انتقال آنها به مالکان جدید است. این موضوع از خطر اختلال در کار و تأمین منابع انرژی به کشورهای محل حضور جلوگیری و مشاغل را حفظ می‌کند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت روسیه، لوک‌اویل و روسنفت، اعلام کرد و فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، را برای پایان دادن به عملیات نظامی مسکو در اوکراین افزایش داد.

این نهاد همچنین مجوزی عمومی صادر کرد که به شرکت‌ها تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) فرصت می‌دهد معامله‌های تجاری خود با لوک‌اویل ازجمله خرید دارایی‌های بین‌المللی این شرکت نفتی مستقر در مسکو را تکمیل کنند.

لوک‌اویل پیش‌تر با فروش دارایی‌های بین‌المللی خود به شرکت بازرگانی کالای سوئیسی گانور (Gunvor) موافقت کرده بود، اما این معامله اوایل ماه جاری میلادی پس از مخالفت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با آن، با شکست روبه‌رو شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ