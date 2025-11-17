تداوم افت درآمدهای نفتی روسیه در اکتبر
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که درآمدهای نفتی روسیه در ماه اکتبر بهدلیل کاهش صادرات و قیمتها با افت روبهرو است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که درآمدهای روسیه از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی در ماه اکتبر بهدلیل پایین آمدن حجم صادرات و افت قیمتها دوباره کاهش یافته است.
صنعت انرژی روسیه هماکنون زیر فشار حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و خطوط لوله انتقال نفت و در عین حال تحریمهای غرب بهدلیل تنشهای مسکو با اوکراین قرار گرفته است.
واشینگتن ماه گذشته میلادی با اعمال تحریمهایی علیه بزرگترین تولیدکنندگان نفت روسیه (روسنفت و لوکاویل)، فشار بر مسکو را افزایش داد و ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ۱۴۰۴) را بهعنوان مهلت پایان معامله با این شرکتها تعیین کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که درآمدهای روسیه از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی در ماه اکتبر به ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده، بهطوری که ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کمتر از ماه مشابه سال گذشته میلادی است.
مجموع صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه در ماه اکتبر با کاهش روزانه ۱۵۰ هزار بشکهای به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید و افزایش مشاهدهشده در ماه سپتامبر را معکوس کرد.
طبق دادههای اولیه ردیابی نفتکشها و تحلیلهای آژانس بینالمللی انرژی، سه شرکت جدید روس فعال در بازار به نامهای راساکسپورت (RusExport)، موراکسپورت (MorExport) و انانکی (NNK) از مه ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کردهاند و در ماه اکتبر روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه را صادر کردهاند.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد: با توجه به توانایی روسیه در تأسیس سریع شرکتهای حملونقل نفتی و انتقال حجم بیشتر از طریق ناوگان تحریمشده خود، مسیر پیشرو برای صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی این کشور با تصمیمهای اجرایی و تأمین منابع از خریداران اصلی تعیین خواهد شد.
این نهاد در گزارش ماهانه خود آورده است که حملههای اخیر اوکراین به زیرساختهای پالایشی و تولید نفت، منجر به کاهش روزانه ۱۱۰ هزار بشکهای صادرات نفت خام و رسیدن آن به کمی بیش از ۵ میلیون بشکه در روز شد.
صادرات فرآوردههای نفتی نیز برای دومین ماه پیاپی با ۴۰ هزار بشکه کاهش، به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز و پایینترین سطح خود از سال ۲۰۱۷ رسید؛ موضوعی که بازارهای جهانی فرآوردههای نفتی را با کمبود عرضه روبهرو کرده است.
این نهاد اعلام کرد که تولید نفت روسیه بهاستثنای میعانات گازی در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر بدون تغییر و در سطح ۹ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ رقمی که حدود ۲۰ هزار بشکه در روز کمتر از هدف تعیینشده از سوی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) است.
این مقدار با رقم روزانه ۹ میلیون و ۳۲۸ هزار بشکه ارزیابیشده ازسوی اوپک قابل مقایسه است.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد: در حالی که صادرات نفت خام روسیه تا حد زیادی پیش از مهلت ۲۱ نوامبر افزایش یافته است، دادههای اخیر نشان میدهد بخشی از این نفت روی آب ذخیره شده است، زیرا خریداران بهدلیل مسائل مربوط به رعایت تحریمها و دیگر ابهامها، از خرید محمولهها خودداری میکنند.
به گفته این نهاد، ظرفیت تولید پایدار نفت روسیه، سطحی که میتوان ظرف ۹۰ روز به آن دست یافت و برای مدت طولانی حفظ کرد، روزانه ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه است؛ به این معنا که این کشور اهرم زیادی برای افزایش تولید ندارد.
این آژانس همچنین اعلام کرد که عرضه نفت خام قزاقستان در ماه اکتبر بهدلیل عملیات تعمیر و نگهداری در میدان تنگیز، با کاهش روزانه ۲۴۰ هزار بشکهای به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.