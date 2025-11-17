صادق: ایران میتواند دروازه ورود اروپا از طریق مسیر ریلی چین باشد
وزیر راه و شهرسازی از مذاکرات اولیه درباره اتصال ریلی چین به اروپا از مسیر قطار برقی سرخس - چشمه ثریا خبر داد و گفت: ایران میتواند به عنوان دروازه ورود به اروپا باشد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه دومین نشست بینالمللی اتصال ریلی چین به اروپا در کشور چین، اظهار کرد: با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه، مطمئناً گزارشهایی که در این فروم ارائه و ملاقاتهایی که انجام میشود اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: با توجه به چشمه باری که در چین وجود دارد، ایران میتواند به عنوان دروازه ورود به اروپا باشد. در همین راستا، مذاکرات اولیه برای راهاندازی قطار برقی در مسیر سرخس به چشمه ثریا نیز انجام شده است.
صادق با اشاره به نشستها و بازدیدهای حاشیهای این اجلاس گفت: نشستهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین بازدیدهایی از ظرفیتهای ریلی کشور چین انجام خواهد شد. موضوع مهم این است که ساختار ریلی در بسیاری از کشورها باعث توسعه آنها شده و در کشور ما نیز با توجه به ظرفیتهای موجود، هم در مسیر شمال به جنوب و هم مسیر ترانزیتی شرق به غرب، قطعاً توسعه خطوط ریلی میتواند زمینهساز پیشرفت و توسعه کشور شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تأکید کرد: به جز مسیر و ریل، ناوگان هم در این حوزه اهمیت زیادی دارد و ما کسریهای زیادی در حوزه ناوگان به ویژه لوکوموتیو داریم که باید آن را رفع کنیم.
عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بعد از این سفر و با توجه به بازدیدها و مذاکراتی که هم در حوزه ساخت خطوط ریلی و هم در تأمین ناوگان انجام خواهد شد، بتوانیم قدمهای مؤثری در جهت توسعه و تنظیم ساختار ریلی کشور برداریم.