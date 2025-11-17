خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1715349
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول را مشاهده کنید.

به گزارش ایلنا، این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه به‌روز‌رسانی می‌شود.

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)
وانت آریسان 744,000,000 650,000,000
سورن پلاس (XU7P) 886,000,000 798,000,000
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 1,026,000,000 884,000,000
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 1,044,000,000 889,000,000
دنا پلاس بورسی 1,120,000,000 930,000,000
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 1,167,000,000 949,300,000
دنا پلاس MT6 1,192,000,000 979,280,000
دنا پلاس اتوماتیک 1,388,000,000 1,186,440,000
پژو 207 موتور TU3 928,000,000 797,400,000
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک 1,040,000,000 توقف فروش
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) 1,068,000,000 833,630,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) 1,112,000,000 توقف فروش
پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) 1,129,000,000 860,500,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما 1,130,000,000 توقف فروش
پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5P 1,148,000,000 885,000,000
پژو 207 اتوماتیک 1,309,000,000 990,500,000
پژو 207 اتوماتیک TU5P 1,320,000,000 ---
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 1,400,000,000 1,011,000,000
رانا پلاس 920,000,000 803,900,000
راناپلاس TU5P 946,000,000 797,800,000
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) --- 890,000,000
تارا دستی V1 1,139,000,000 966,000,000
تارا اتوماتیک V4 1,369,000,000 1,166,000,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ