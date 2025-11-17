قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول را مشاهده کنید.
به گزارش ایلنا، این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|وانت آریسان
|744,000,000
|650,000,000
|سورن پلاس (XU7P)
|886,000,000
|798,000,000
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|1,026,000,000
|884,000,000
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|1,044,000,000
|889,000,000
|دنا پلاس بورسی
|1,120,000,000
|930,000,000
|دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|1,167,000,000
|949,300,000
|دنا پلاس MT6
|1,192,000,000
|979,280,000
|دنا پلاس اتوماتیک
|1,388,000,000
|1,186,440,000
|پژو 207 موتور TU3
|928,000,000
|797,400,000
|پژو 207 دندهای هیدرولیک
|1,040,000,000
|توقف فروش
|پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|1,068,000,000
|833,630,000
|پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|1,112,000,000
|توقف فروش
|پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|1,129,000,000
|860,500,000
|پژو 207 دندهای پانوراما
|1,130,000,000
|توقف فروش
|پژو 207 دندهای پانوراما TU5P
|1,148,000,000
|885,000,000
|پژو 207 اتوماتیک
|1,309,000,000
|990,500,000
|پژو 207 اتوماتیک TU5P
|1,320,000,000
|---
|پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|1,400,000,000
|1,011,000,000
|رانا پلاس
|920,000,000
|803,900,000
|راناپلاس TU5P
|946,000,000
|797,800,000
|رانا پلاس (نیمه اتوماتیک)
|---
|890,000,000
|تارا دستی V1
|1,139,000,000
|966,000,000
|تارا اتوماتیک V4
|1,369,000,000
|1,166,000,000