قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1715344
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش ایلنا، قیمت خودرو در جدول زیر به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|سهند S
|752,000,000
|642,352,000
|سهند E اتوماتیک
|990,000,000
|823,600,000
|اطلس S
|به زودی
|713,650,000
|اطلس GL
|750,000,000
|به زودی
|اطلس G
|785,000,000
|780,309,000
|اطلس اتوماتیک
|1,015,000,000
|968,854,000
|ساینا S
|672,000,000
|504,101,000
|ساینا GX دوگانه سوز
|745,000,000
|609,709,000
|ساینا اتوماتیک
|853,000,000
|671,347,000
|کوییک RS
|668,000,000
|598,979,000
|کوییک S
|675,000,000
|565,909,000
|کوییک GX
|685,000,000
|587,428,000
|کوییک GXR (رینگ فولادی)
|682,000,000
|618,683,000
|کوییک GXR
|705,000,000
|636,135,000
|شاهین GL
|1,026,000,000
|891,827,000
|شاهین G (سانروف)
|ناموجود
|918,609,000
|شاهین اتوماتیک GL
|1,210,000,000
|---
|شاهین اتوماتیک G
|1,263,000,000
|983,226,000