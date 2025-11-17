خبرگزاری کار ایران
قیمت خودرو‌های سایپا امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش ایلنا، قیمت خودرو در جدول زیر به تومان بوده و روزانه به‌روز‌رسانی می‌شود.
 

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)
سهند S 752,000,000 642,352,000
سهند E اتوماتیک 990,000,000 823,600,000
اطلس S به زودی 713,650,000
اطلس GL 750,000,000 به زودی
اطلس G 785,000,000 780,309,000
اطلس اتوماتیک 1,015,000,000 968,854,000
ساینا S 672,000,000 504,101,000
ساینا GX دوگانه سوز 745,000,000 609,709,000
ساینا اتوماتیک 853,000,000 671,347,000
کوییک RS 668,000,000 598,979,000
کوییک S 675,000,000 565,909,000
کوییک GX 685,000,000 587,428,000
کوییک GXR (رینگ فولادی) 682,000,000 618,683,000
کوییک GXR 705,000,000 636,135,000
شاهین GL 1,026,000,000 891,827,000
شاهین G (سانروف) ناموجود 918,609,000
شاهین اتوماتیک GL 1,210,000,000 ---
شاهین اتوماتیک G 1,263,000,000 983,226,000

 

