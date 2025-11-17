به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که پیرو دستورالعمل اجرایی شهریور ۱۴۰۴ در ارتباط با فهرست سال جاری محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر موضوع بند (پ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به پیوست نامه وزیر جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌شود با عنایت به تصریح در نامه مذکور، پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست سال جاری محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر (ضمیمه بخشنامه پیروی) حذف می‌گردد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. به‌موجب این تصمیم، صادرات محصولات یادشده از پرداخت عوارض آب مجازی معاف می‌شود و گمرکات کشور ملزم به رعایت آن هستند.