ابلاغ حذف عوارض آب مجازی از ۵ محصول آببر کشاورزی
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای حذف عوارض آب مجازی از پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی طی نامهای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که پیرو دستورالعمل اجرایی شهریور ۱۴۰۴ در ارتباط با فهرست سال جاری محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر موضوع بند (پ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به پیوست نامه وزیر جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میشود با عنایت به تصریح در نامه مذکور، پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست سال جاری محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر (ضمیمه بخشنامه پیروی) حذف میگردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. بهموجب این تصمیم، صادرات محصولات یادشده از پرداخت عوارض آب مجازی معاف میشود و گمرکات کشور ملزم به رعایت آن هستند.