خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ حذف عوارض آب مجازی از ۵ محصول آب‌بر کشاورزی

ابلاغ حذف عوارض آب مجازی از ۵ محصول آب‌بر کشاورزی
کد خبر : 1715306
لینک کوتاه کپی شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای حذف عوارض آب مجازی از پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که پیرو دستورالعمل اجرایی شهریور ۱۴۰۴ در ارتباط با فهرست سال جاری محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر موضوع بند (پ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به پیوست نامه وزیر جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌شود با عنایت به تصریح در نامه مذکور، پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست سال جاری محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر (ضمیمه بخشنامه پیروی) حذف می‌گردد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. به‌موجب این تصمیم، صادرات محصولات یادشده از پرداخت عوارض آب مجازی معاف می‌شود و گمرکات کشور ملزم به رعایت آن هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ