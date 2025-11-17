رشد منفی ۲ درصدی صادرات کشور در شش ماهه امسال

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت، عبدالامیر ربیهاوی، با ارائه گزارشی از عملکرد تجاری شش ماهه اول سال، از رشد مثبت صادرات به تعدادی از همسایگان مهم در منطقه غرب آسیا خبر داد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در ابتدا به وضعیت کلی صادرات کشور در شش ماهه نخست اشاره کرد و گفت: حجم کل صادرات کشور در این مدت با رشد منفی ۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. با این حال، نکته بسیار مهم اینجاست که این روند منفی در مقایسه با آمار پنج ماهه که منفی ۶درصد ثبت شده بود، بهبود یافته و ما شاهد کاهش محسوس رشد منفی هستیم.

وی تاکید کرد: این روند نشان می‌دهد که ما داریم به سرعت به سمت صفر و سپس رشد مثبت حرکت می‌کنیم. این یک خبر بسیار خوب و نویدبخش است و انشالله در ماه‌های آینده شاهد مثبت شدن رشد کلی صادرات خواهیم بود.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران به صورت مشخص به عملکرد مثبت دفتر تحت مدیریت خود در نیمه اول سال پرداخت و اعلام کرد: در شش ماهه امسال، ترکیه که شریک سوم تجاری ما است، شاهد رشد صادرات ۱۴درصدی بودیم. این دستاورد پس از یک دوره چندماهه از رشدهای منفی، بسیار حائز اهمیت است.

ربیهاوی در ادامه فهرست کشورهای حوزه غرب آسیا که صادرات به آنها رشد مثبت داشته را برشمرد و افزود: علاوه بر ترکیه، صادرات به قطر۲۵ درصد، یمن ۳۳۸ درصد، عمان ۱۶ درصد، اردن ۳۱۷ درصد و بحرین ۲۵ درصد نیز در شش ماهه اول امسال رشد قابل توجهی داشته‌اند. این کشورها در حوزه تحت پوشش دفتر غرب آسیا، موتورهای محرک صادرات ما در نیمه اول سال بوده‌اند.

وی در ادامه به وضعیت واردات در شش ماهه نخست نیز اشاره کرد و گفت: در بخش واردات نیز از کشورهای شریکی مانند عمان ، قطر ولبنان رشد مثبت داشته‌ایم که این امر در تراز کلی تجاری ما با این کشورها تاثیرگذار است.

مدیرکل دفتر غرب آسیا این آمار شش ماهه را نویدبخش خواند و اظهار امیدواری کرد: این روند مثبت به ویژه در حوزه صادرات به key markets منطقه، نوید بسیار خوبی است. ما انتظار داریم در ماه‌های آتی سال، این رشد تداوم یابد و نه تنها در صادرات، بلکه در تراز کلی تجاری کشور نیز به سمت ارقام مثبتتر حرکت کنیم تا بتوانیم خبرهای بهتری را به مردم و فعالان اقتصادی کشور ارائه دهیم.

