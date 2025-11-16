خبرگزاری کار ایران
افزایش قیمت کالاهای اساسی با اختلال در تأمین برق شهرک‌های صنعتی

­مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به تأثیر مستقیم قطعی برق بر تورم افزود: اکنون نرخ تورم نقطه‌ای بخش غذا و آشامیدنی بیش از ۶۰ درصد است و بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در اثر قطع برق است.

به گزارش ایلنا، رضا انصاری با اشاره به پیامد‌های قطع برق افزود: شهرک صنعتی فقط مجموعه‌ای اقتصادی نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی ـ اقتصادی است. به‌عنوان نمونه، در شهرک صنعتی شمس‌آباد هر روز صبح حدود ۵۰ هزار نیروی کار وارد شهرک می‌شوند؛ یعنی یک شهر زنده که نباید با قطع برق آن را از کار انداخت.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم قطعی برق بر تورم افزود: قطع دو تا سه روزه برق در واحد‌های صنعتی، حدود ۱۰ درصد هزینه تولید را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه به‌طور مستقیم در تورم بازتاب پیدا می‌کند. اکنون نرخ تورم نقطه‌ای بخش غذا و آشامیدنی بیش از ۶۰ درصد است و بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در اثر قطع برق است.

انصاری همچنین گفت: کشور دارای بیش از ۸۸۰ شهرک صنعتی و ۵۰ هزار واحد تولیدی فعال است و هرگونه اختلال در تأمین برق، مستقیماً بر قیمت کالا‌های اساسی مردم اثرگذار است. به گفته وی، حل مشکل برق شهرک‌ها جزو اولویت‌های سازمان است و در حال پیگیری با وزارت نیرو قرار دارد.

