توقف صادرات نفت روسیه از پایانه نووروسیسک

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دو منبع صنعتی روز جمعه (۲۳ آبان) اعلام کردند که پایانه نووروسیسک روسیه در دریای سیاه پس از حمله پهپادی اوکراین، صادرات نفت را متوقف کرده است.

شرکت انحصاری خط لوله نفت روسیه، ترانس‌نفت، عرضه نفت خام به این پایانه را به حال تعلیق درآورد.

پیش‌تر در همان روز، مقام‌های دولتی محلی گزارش دادند که پهپادهای اوکراینی به یک کشتی پهلو گرفته، ساختمان‌های آپارتمانی و یک انبار نفت در نووروسیسک، یکی از پایانه‌های کلیدی صادرات نفت روسیه، آسیب رسانده‌اند.

