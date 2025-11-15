خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت طوفانی پس از یک دهه؛

قهرمانی مقتدرانه پتروشیمی تبریز در لیگ دوچرخه‌سواری کشور

قهرمانی مقتدرانه پتروشیمی تبریز در لیگ دوچرخه‌سواری کشور
کد خبر : 1714478
لینک کوتاه کپی شد.

تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز پس از ده سال دوری از رقابت‌های رسمی، در بازگشتی چشمگیر و امیدآفرین، موفق شد با اتکا به حمایت‌های مدیریت شرکت و برنامه‌ریزی هدفمند، عنوان قهرمانی لیگ‌های مختلف دوچرخه‌سواری کشور را از آن خود کند و بار دیگر نام پتروشیمی تبریز را در ورزش ملی کشور مطرح سازد.

به گزارش ایلنا، در نخستین حضور این تیم پس از یک دهه، رکاب‌زنان جوان پتروشیمی تبریز در فصل ۱۴۰۴ لیگ برتر کشور عملکردی کم‌نظیر ثبت کردند و موفق شدند عناوین زیر را کسب کنند:

  *مقام اول لیگ جاده کشور* 

  *مقام اول لیگ پیست کشور* 

 * *مقام دوم لیگ کوهستان کشور** 

بر این اساس، تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز در رده سنی جوانان و در بخش‌های جاده و پیست فصل ۲۰۲۵، با کسب بیشترین امتیاز، صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر کشور را به خود اختصاص داد.

این دستاوردها نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران، برنامه‌های توسعه‌ای باشگاه و توجه ویژه مجموعه پتروشیمی تبریز به پرورش استعدادهای آینده‌دار استان و کشور است.

قهرمانی ارزشمند تیم پس از ۱۰ سال غیبت، بار دیگر عزم پتروشیمی تبریز را برای حمایت از ورزش قهرمانی به نمایش گذاشت و نویدبخش روزهای روشن‌تر برای این تیم پرافتخار در سال‌های پیش روست.

تیم پتروشیمی تبریز در فصل گذشته با همکاری هیأت دوچرخه‌سواری آذربایجان شرقی برای حضور در مسابقات ملی آماده‌ شد و تمرکز اصلی آن بر حمایت از استعدادهای نوجوان و جوان و تقویت رده‌های پایه قرار داشت.

یادآور می‌شود، تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز پرافتخارترین تیم تاریخ دوچرخه‌سواری ایران است و در سال‌های گذشته توانسته عنوان قهرمانی آسیا و بهترین تیم قاره کهن را از آن خود کند. این تیم همچنین مقام نخست تمامی رده‌های تیمی و انفرادی تورهای آسیایی در سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۸، ۲۰۰۸–۲۰۰۹ و ۲۰۰۹–۲۰۱۰ را به دست آورده است.

گفتنی است با اهتمام ویژه دکتر میراشرفی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، در احیای این تیم و با توجه به سابقه درخشان آن و وجود استعدادهای بالقوه در استان آذربایجان شرقی، شورای باشگاه فرهنگی ورزشی پتروشیمی تبریز در آذر ۱۴۰۳ تشکیل شد. احیای تیم دوچرخه‌سواری یکی از نخستین اقدامات این شورا بود که ثمره آن، بازگشت پرافتخار تیم به قله افتخارات ورزش کشور است.

قهرمانی مقتدرانه پتروشیمی تبریز در لیگ دوچرخه‌سواری کشور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ