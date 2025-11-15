به گزارش ایلنا، در نخستین حضور این تیم پس از یک دهه، رکاب‌زنان جوان پتروشیمی تبریز در فصل ۱۴۰۴ لیگ برتر کشور عملکردی کم‌نظیر ثبت کردند و موفق شدند عناوین زیر را کسب کنند:

*مقام اول لیگ جاده کشور*

*مقام اول لیگ پیست کشور*

* *مقام دوم لیگ کوهستان کشور**

بر این اساس، تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز در رده سنی جوانان و در بخش‌های جاده و پیست فصل ۲۰۲۵، با کسب بیشترین امتیاز، صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر کشور را به خود اختصاص داد.

این دستاوردها نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران، برنامه‌های توسعه‌ای باشگاه و توجه ویژه مجموعه پتروشیمی تبریز به پرورش استعدادهای آینده‌دار استان و کشور است.

قهرمانی ارزشمند تیم پس از ۱۰ سال غیبت، بار دیگر عزم پتروشیمی تبریز را برای حمایت از ورزش قهرمانی به نمایش گذاشت و نویدبخش روزهای روشن‌تر برای این تیم پرافتخار در سال‌های پیش روست.

تیم پتروشیمی تبریز در فصل گذشته با همکاری هیأت دوچرخه‌سواری آذربایجان شرقی برای حضور در مسابقات ملی آماده‌ شد و تمرکز اصلی آن بر حمایت از استعدادهای نوجوان و جوان و تقویت رده‌های پایه قرار داشت.

یادآور می‌شود، تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز پرافتخارترین تیم تاریخ دوچرخه‌سواری ایران است و در سال‌های گذشته توانسته عنوان قهرمانی آسیا و بهترین تیم قاره کهن را از آن خود کند. این تیم همچنین مقام نخست تمامی رده‌های تیمی و انفرادی تورهای آسیایی در سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۸، ۲۰۰۸–۲۰۰۹ و ۲۰۰۹–۲۰۱۰ را به دست آورده است.

گفتنی است با اهتمام ویژه دکتر میراشرفی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، در احیای این تیم و با توجه به سابقه درخشان آن و وجود استعدادهای بالقوه در استان آذربایجان شرقی، شورای باشگاه فرهنگی ورزشی پتروشیمی تبریز در آذر ۱۴۰۳ تشکیل شد. احیای تیم دوچرخه‌سواری یکی از نخستین اقدامات این شورا بود که ثمره آن، بازگشت پرافتخار تیم به قله افتخارات ورزش کشور است.

