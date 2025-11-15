شتاب در توسعه شهرک صنعتی شماره ۳ انزلی؛
شاهکار صنعتی گیلان در آستانه بهرهبرداری
شهرک صنعتی شماره ۳ منطقه آزاد انزلی که بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای صنعتی شمال کشور شناخته میشود، با تمرکز بر صنایع دانشبنیان، صادراتمحور و بهرهمندی از موقعیت استراتژیک در مجاورت بندر کاسپین و راهآهن سراسری، مراحل پایانی آمادهسازی زیرساختهای خود را پشت سر میگذارد.
به گزارش ایلنا، شهرک صنعتی شماره سه در محدوده پسکرانه بندر کاسپین و در قالب سیاستهای توسعه صنعتی منطقه آزاد انزلی شکل گرفته است. وسعت این شهرک ۵۰ هکتار است و برنامهریزی برای آن بر اساس استقرار صنایع دانشبنیان، شرکتهای فناور، تولیدات صادراتی و واحدهای صنعتی پاک انجام شده است. موقعیت جغرافیایی این شهرک سبب شده تا دسترسی مستقیم به مسیرهای حملونقل دریایی، ریلی و جادهای فراهم باشد؛ ظرفیتی که در کمتر شهرک صنعتی کشور دیده میشود.
در طراحی این شهرک، رویکردی بر پایه استانداردهای صنعتی روز در نظر گرفته شده است. وجود زمینهای صنعتی یکپارچه، شبکه معابر استاندارد، امکان توسعه واحدهای هوشمند، و پیشبینی زیرساختهای فناورانه جزو شاخصههای اصلی آن است. همچنین نزدیکی به مراکز لجستیکی و امکان ورود سریع مواد اولیه و خروج سریع محصولات نهایی، این شهرک را به یکی از آیندهدارترین پهنههای صنعتی استان تبدیل کرده است.
شاهکار صنعتی گیلان از نگاه مسئولان
استاندار گیلان در بازدید اخیر خود از منطقه آزاد انزلی، این شهرک را «شاهکار صنعتی استان» توصیف کرده و گفته است ویژگیهای بینظیر آن در اتصال همزمان به ریل، بندر و مسیرهای زمینی، فرصت ویژهای برای جهش صادرات صنعتی ایجاد کرده است. وی تأکید کرده ادامه روند توسعه این مجموعه میتواند تحول مهمی در اقتصاد گیلان و تکمیل زنجیره تولید و صادرات صنایع دانشبنیان رقم بزند.
مسئولان منطقه آزاد نیز این شهرک را یکی از پروژههای راهبردی استان در حوزه صنعت معرفی میکنند. به گفته آنها، توجه ویژه به صنایع دانشبنیان و اکوسیستم فناوری، این شهرک را به مرکزی برای استقرار تولیدات ارزشافزوده بالا تبدیل میکند. همچنین نزدیکی به مرزهای آبی و مسیرهای ترانزیتی خزر، موقعیت آن را برای همکاری با کشورهای منطقه، بهویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تقویت کرده است.
پیشرفت فیزیکی و وضعیت اجرای پروژه
طبق آخرین گزارشها، عملیات احداث زیرساختهای اصلی شهرک به بیش از ۵۰ درصد پیشرفت رسیده و توسعه شبکههای آب، برق، راههای داخلی و خطوط ارتباطی در حال اجراست. فازهای نخست پروژه با هدف جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان آمادهسازی شده و وعده داده شده که بخشهایی از این شهرک تا پایان سال در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
مدیران منطقه آزاد اعلام کردهاند که با تکمیل فازهای یک و دو، امکان استقرار صنایع صادراتمحور فراهم خواهد شد و زیرساختها بهگونهای طراحی شده که نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی آینده را نیز پوشش دهد. این پیشرفت همچنین سبب شده استفاده از ظرفیتهای بندر کاسپین برای انعقاد قراردادهای جدید صادراتی و ترانزیتی افزایش پیدا کند.
زیرساختهای حملونقلی بیرقیب
مهمترین مزیت رقابتی این شهرک، موقعیت استثنایی آن در مجاورت بندر کاسپین و اتصال مستقیم به خط ریلی سراسری است. توسعه این زیرساختها امکان انتقال سریع و مستقیم کالا را فراهم کرده و هزینههای حملونقل را برای واحدهای مستقر در شهرک بهطور محسوسی کاهش میدهد. این ویژگی، بهخصوص برای صنایع صادراتمحور، یک مزیت کلیدی محسوب میشود.
مسئولان منطقه آزاد انزلی همچنین اعلام کردهاند که هیچ صنعت آلاینده در این شهرک استقرار نخواهد یافت. این تصمیم با هدف حفظ محیطزیست و قرار دادن منطقه آزاد انزلی در فهرست مناطق صنعتی پاک اتخاذ شده است. توجه به استانداردهای زیستمحیطی، مکمل برنامهریزی برای جذب شرکتهای دانشبنیان و صنایع هوشمند عنوان شده است.
ظرفیتهای سرمایهگذاری و برنامههای آینده
در پی اشباع دو شهرک صنعتی فعلی انزلی، شهرک صنعتی شماره ۳ بهعنوان محل توسعه جدید صنایع استان مطرح شده است. تاکنون دهها درخواست سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای حضور در این پهنه ثبت شده است و بر اساس اعلام مسئولان، اولویت با شرکتهایی خواهد بود که تمرکز بر دانشبنیان، صادرات و اقتصاد دیجیتال دارند. پیشبینی شده این شهرک در آینده به مرکز ثقل فعالیتهای صنعتی صادراتمحور شمال کشور تبدیل شود.
در برنامههای آینده، توسعه فازهای تکمیلی و ایجاد بخشهای پشتیبانی صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد. تکمیل زنجیره ارزش تولید، ایجاد مراکز فناوری، نوسازی حملونقل درونشهرکی و ایجاد مجموعههای خدماتی از جمله طرحهایی است که برای توسعه این شهرک مطرح شده است. همچنین با اتصال کامل ریل به بندر، نقش این شهرک در شبکه ترانزیت بینالمللی ایران–اوراسیا افزایش خواهد یافت.