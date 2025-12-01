جزئیات صادرات توربین به روسیه / اجرای پروژه ساخت نیروگاه در عراق

محمد اولیاء، مدیر عامل گروه مپنا، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره صادرات توربین به دیگر کشورها اظهار داشت: اواخر دهه ۸۰ صادرات بخشی از بیزینس ما بوده است که تاکنون ادامه داشته است. ما به کشورهای مختلفی از شرق آسیا مثل اندونزی تا غرب آسیا و شمال افریقا و روسیه صادرات داشته‌ایم و اکنون هم داریم این جزئی از استراتژی‌های بین‌المللی شدن بوده و همواره در دستور کار قرار گرفته است.

وی دلیل واردات روسیه از توربین ایران گفت: عرضه و تقاضا اساس اقتصاد است هر کشوری بر اساس صرفه اقتصادی وارد تجارت و تبادل کالا می‌شود، روسیه به طور خاص به مدل‌های توربین تولیدی ایران نیاز داشته و اقدام به واردات کرده است.

مدیر عامل گروه مپنا درباره حضور در پروژه‌های نیروگاهی سایر کشورها تصریح کرد: در حال حاضر در عراق پروژه بزرگی را در زمینه ساخت نیروگاه در دستور کار داریم.

وی ۱۰ درصد محصولات تولیدی را صادراتی عنوان کرد.

اولیاء درباره ساخت و تولید پنل خورشیدی نیز گفت: تولید پنل محدود است و به طور وسیع در زنجیره تکمیلی ورود نکرده‌ایم، در شرایطی که در این حوزه با چین در رقابت هستیم ساخت پنل چندان اقتصادی نیست. ضمن اینکه باتوجه به کمبود نقدینگی و سرمایه ترجیح ما این بود در موارد دیگری که اقتصادی‌تر و نیاز کشور باشد؛ ورود کنیم.

