مدیرعامل گروه مپنا در گفتوگو با ایلنا:
جزئیات صادرات توربین به روسیه / اجرای پروژه ساخت نیروگاه در عراق
مدیرعامل گروه مپنا گفت: عرضه و تقاضا اساس اقتصاد است و هر کشوری بر اساس صرفه اقتصادی وارد تجارت و تبادل کالا میشود، روسیه به طور خاص به مدلهای توربین تولیدی ایران نیاز داشته و اقدام به واردات کرده است.
محمد اولیاء، مدیر عامل گروه مپنا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره صادرات توربین به دیگر کشورها اظهار داشت: اواخر دهه ۸۰ صادرات بخشی از بیزینس ما بوده است که تاکنون ادامه داشته است. ما به کشورهای مختلفی از شرق آسیا مثل اندونزی تا غرب آسیا و شمال افریقا و روسیه صادرات داشتهایم و اکنون هم داریم این جزئی از استراتژیهای بینالمللی شدن بوده و همواره در دستور کار قرار گرفته است.
وی دلیل واردات روسیه از توربین ایران گفت: عرضه و تقاضا اساس اقتصاد است هر کشوری بر اساس صرفه اقتصادی وارد تجارت و تبادل کالا میشود، روسیه به طور خاص به مدلهای توربین تولیدی ایران نیاز داشته و اقدام به واردات کرده است.
مدیر عامل گروه مپنا درباره حضور در پروژههای نیروگاهی سایر کشورها تصریح کرد: در حال حاضر در عراق پروژه بزرگی را در زمینه ساخت نیروگاه در دستور کار داریم.
وی ۱۰ درصد محصولات تولیدی را صادراتی عنوان کرد.
اولیاء درباره ساخت و تولید پنل خورشیدی نیز گفت: تولید پنل محدود است و به طور وسیع در زنجیره تکمیلی ورود نکردهایم، در شرایطی که در این حوزه با چین در رقابت هستیم ساخت پنل چندان اقتصادی نیست. ضمن اینکه باتوجه به کمبود نقدینگی و سرمایه ترجیح ما این بود در موارد دیگری که اقتصادیتر و نیاز کشور باشد؛ ورود کنیم.