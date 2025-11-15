خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٢۴ آبان ماه ١۴٠۴
امروز شنبه ٢۴ آبان ماه قیمت انواع طلا و سکه اعلام شد .

به گزارش ایلنا، امروز  شنبه  ٢۴ آبان ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون  و ٣۵٣ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۵ میلیون و ١٣٧ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٧ میلیون و ۶۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١١ میلیون و ٨٣٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۶١ میلیون و ۶٢٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۶ میلیون و ١٢٠ هزار تومان رسید.

 

