برنامه تبادل ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق با همسایگان

اردشیر مذکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره پروژه‌های تبادل برق با کشورهای همسایه اظهار داشت: ما با تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادل برق هم داریم و در صورتی که قراردادهای تجاری توسط توانیر منعقد شود و بستر لازم برای انتقال توان داشته باشیم آمادگی تبادل برق را داریم.

وی افزود: در حال حاضر، با این هدف که هاب انرژی منطقه باشیم و مطابق تکلیف برنامه هفتم پیشرفت باید ۲۰ میلیارد کیلو وات ساعت با همسایگان تبادل برق داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما این است که رقم کنونی تبادل برق با کشور ترکمنستان را تا سطح ۱۰۰۰ مگاوات افزایش دهیم و بر این اساس تا تابستان به رقم ۵۰۰ مگاوات خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه تبادل با کشور ارمنستان را تا ۱۰۰۰ مگاوات افزایش خواهیم داد، خاطرنشان کرد: همچنین با کشور آذربایجان در حال مذاکره هستیم که تجارت ۲۵۰ مگاواتی برق با این کشور که قرارداد آن نیز منعقد شده در تابستان پیش رو اجرایی شود، ما در حوزه زیرساخت فنی این امکان را فراهم کردیم ، البته باید قرارداد تجاری منعقد و شرایط برای واردات و صادرات آماده شود.

مذکوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط قرارداد تجارت، به عراق برق صادر نمی‌کنیم.

وی رقم صادرات برق به کشورهای افغانستان و پاکستان را مجموعا ۲۰۰ مگاوات اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به برنامه‌های در دستور کار تبادل برون‌مرزی برق تاکید کرد: همچنین شرکت‌های صنعتی می‌توانند از مسیر امکانات و زیرساختی که ما با کشور ترکیه ایجاد کرده‌ایم برق مورد نیاز خود را از این کشور وارد کنند.

