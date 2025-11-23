خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام مسئول به ایلنا خبر داد:

برنامه تبادل ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق با همسایگان

برنامه تبادل ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق با همسایگان
کد خبر : 1714221
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور از برنامه ایران برای تبادل ۲۰ میلیارد کیلو وات ساعت با همسایگان خبر داد و گفت: طبق تکلیف برنامه هفتم این میزان تبادل در راستای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه است.

اردشیر مذکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  درباره پروژه‌های تبادل برق با کشورهای همسایه اظهار داشت:  ما با تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادل برق هم داریم و در صورتی که قراردادهای تجاری توسط توانیر منعقد شود و بستر لازم برای انتقال توان داشته باشیم آمادگی تبادل برق را داریم.

وی افزود: در حال حاضر، با این هدف که هاب انرژی منطقه باشیم و مطابق تکلیف برنامه هفتم پیشرفت باید ۲۰ میلیارد کیلو وات ساعت با همسایگان تبادل برق داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما این است که رقم کنونی تبادل برق با کشور ترکمنستان  را تا سطح ۱۰۰۰ مگاوات افزایش دهیم و بر این اساس تا تابستان به رقم ۵۰۰ مگاوات خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه تبادل با کشور ارمنستان را تا ۱۰۰۰ مگاوات افزایش  خواهیم داد،  خاطرنشان کرد: همچنین با کشور آذربایجان در حال مذاکره هستیم که تجارت   ۲۵۰ مگاواتی برق با این کشور که قرارداد آن نیز منعقد شده در تابستان پیش رو  اجرایی شود، ما در حوزه  زیرساخت فنی این امکان را فراهم کردیم ، البته باید قرارداد تجاری منعقد  و شرایط برای واردات و صادرات آماده شود.

مذکوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط قرارداد تجارت، به عراق برق صادر نمی‌کنیم.

وی رقم صادرات برق به کشورهای افغانستان و پاکستان را مجموعا ۲۰۰ مگاوات اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به برنامه‌های در دستور کار تبادل برون‌مرزی برق تاکید کرد: همچنین شرکت‌های صنعتی می‌توانند از مسیر امکانات و زیرساختی که ما با کشور ترکیه ایجاد کرده‌ایم برق مورد نیاز خود را از این کشور وارد کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب