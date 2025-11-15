رییس مرکز ملی تامین مالی در گفتوگو با ایلنا:
امکان ورود سرمایه خارجیها با رمز ارز به ایران
رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد از امکان ورود سرمایه گذاریهای خارجی در قالب رمز ارز به ایران خبر داد و گفت: طبق قانون امکان فاینانس و اجرای پروژههای FDI از طریق رمزارز با سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.
مجید کریمیریزی، رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابزار جدید تامین مالی از طریق رمز ارزها اظهار داشت: درباره تامین مالی در رمز ارزها میتوان به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اشاره کرد که به طور مشخص در بند ث ماده ۲۹ ثبت سرمایه خارجی از طریق رمز ارزها ذکر شده است. آیین نامه این بند از قانون باید توسط شورای ملی تامین مالی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
وی ادامه داد: این اقدام را در وزارت اقتصاد آغاز کردهایم اما بانک مرکزی در این باره ملاحظاتی را در نظر گرفته و کار متوقف شده است. بانک مرکزی با توجه به اینکه دستورالعمل کارگذاری رمز ارز را صادر کرده، ارکانی و نهادهایی را در نظر دارد.
رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه باید از همین ظرفیت استفاده و اجازه کار صادر داده شود، گفت: میتوان از همین روشی را که برای شمش طلا به کار گرفتند، استفاده کرد، در حال سرمایه گذار خارجی میتواند سرمایه خود را به طور شمش وارد کشور کند. بنابراین دقیقا از همین روش میتوان برای رمز ارز هم استفاده کرد و سرمایه گذاران سرمایه خود را در قالب رمز ارز وارد کشورمان کنند.
کریمی ریزی افزود: از این بند قانونی میتوان فقط برای پروژههای FDI - سرمایهگذاری مستقیم خارجی که توسط یک شرکت یا یک فرد در کشور دیگر انجام میشود- استفاده کرد البته قانون اجازه فاینانس از طریق رمز ارز را هم داده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون اجازه استفاده از تمام رمز ارزها را برای سرمایهگذاری و تامین مالی را داده است؟ اظهار داشت: باید در این باره قاعدهگذاری شود و در قواعدی این محدودیتها در نظر گرفته شود، برای مثال باید تدابیری در نظر گرفته شود که امنیت تتر زیر سوال نرود و قرار بر این است که بانک مرکزی این قواعد را مشخص و بر اساس آن اقدام و عمل کند.
رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد همچنین درباره موضوع دیگر در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مهم در این قانون بستر اجرای سامانه جامع وثایق است و در ماده ۷ این قانون ۳۵ نوع دارایی قابل پذیرش برای ارایه در سامانه وثایق آمده است که داراییهایی از جمله سهام اوراق بدهی، سپرده ارزی و بانکی، سهام، فلزات گرانبها، سفته، یارانه نقدی، سیم کارت بیمه زندگی، ریال دیجیتال از داراییهای قابل پذیرش محسوب میشوند.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده سامانه جامع وثایق تا حدود یک ماه آینده با چند دارایی کلیدی علمیاتی و اجرایی میشود.