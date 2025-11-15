به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هومن صادقی در نشست «بازار بهینه‌سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق، با ارائه تصویری دقیق از وضعیت مصرف انرژی در ایران، تأکید کرد: ایران تنها یک درصد جمعیت دنیا را دارد اما ۲.۷ درصد انرژی جهان را مصرف می‌کند؛ در حالی که سهم ما از تولید ناخالص جهانی تنها نیم درصد است؛ این سه عدد، نشان‌دهنده یک عدم‌توازن عمیق در ساختار انرژی کشور است؛ ناترازی‌ای که به گفته کارشناسان، اکنون به یکی از چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ایران تبدیل شده است.

وی با اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی توضیح داد: «از سال ۱۹۹۰ تا امروز، دنیا شاخص مصرف را از حدود ۱۷۱ به ۱۱۱ رسانده اما ایران مسیر برعکسی را طی کرده و از شاخص ۱۳۰ به ۲۲۷ رسیده است؛ چنین افزایشی در هیچ کشور دیگری مشاهده نشده است.

صادقی، مهم‌ترین علت این وضعیت را «سیاست‌های اشتباه، قیمت‌گذاری نادرست انرژی و عدم اجرای قوانین بهره‌وری» دانست و یادآور شد: از سال ۱۳۸۳ که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تصویب شد، فشار بر شبکه و مصرف به‌شدت افزایش پیدا کرد؛ امروز در بسیاری از صنایع، انرژی هیچ‌گاه جزو دغدغه‌های اصلی هزینه‌ها نبوده و این موضوع باعث عقب‌ماندگی عمیق در حوزه بهینه‌سازی شده است.

رییس گروه فرهنگ‌سازی ساتبا تأکید کرد: ایران کمبود قانون ندارد؛ بهترین قوانین دنیا را در حوزه بهره‌وری نوشتیم؛ اما اجرا نشد. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۳۰ سال است ابلاغ شده ولی در بسیاری از ساختمان‌ها رعایت نشده است؛ همین وضعیت را در صنعت و بخش خدمات نیز می‌بینیم.»

او با اشاره به فرسودگی صنایع گفت: «بخش بزرگی از صنایع کشور با تکنولوژی‌های ۳۰ تا ۵۰ سال قبل کار می‌کنند. طبیعی است که مصرف انرژی آنها بسیار بالا باشد.

صادقی با اشاره به یک شاخص مهم اقتصادی گفت: هزینه فرصت بهینه‌سازی در ایران ۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. چنین عددی در هیچ جای دنیا وجود ندارد. یعنی اگر پروژه‌های بهینه‌سازی اجرا شود، کشور می‌تواند از اتلاف ۹۰ میلیارد دلار جلوگیری کند.

به گفته او برای حل ناترازی انرژی فقط دو راه وجود دارد: یا توسعه ظرفیت نیروگاهی و افزایش بهره‌وری. و بهره‌وری کم‌هزینه‌ترین، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین روش است.»

صادقی توضیح داد: در بهینه‌سازی، نیاز به توسعه شبکه و زیرساخت نیست؛ از محل مصرف اصلاح انجام می‌شود و این یعنی حذف تلفات، کاهش آلاینده‌ها و آزادسازی ظرفیت شبکه.

او افزود: کافی است در یک خانه لامپ قدیمی با LED جایگزین شود؛ این ساده‌ترین نمونه بهینه‌سازی است که با حداقل هزینه، بیشترین نتیجه را دارد.

به گفته صادقی، تاکنون ۲۳ طرح روشنایی در کشور اجرا شده که در مجموع بیش از ۲۲ مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کرده است؛ رقمی که معادل ۶۱ مگاوات توان نیروگاه خورشیدی با تولید برق معادل و صرفه‌جویی سالانه ۲۲ میلیون لیتر آب است؛همچنین اجرای این طرح‌ها موجب کاهش ۷۰ هزار تن انتشار سالانه CO₂ و صرفه‌جویی ۲۶ میلیون مترمکعب گاز شده است.

رئیس گروه فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت انرژی ساتباتوضیح داد: اگر طرح‌ها به‌صورت کامل اجرا شوند، ظرفیت صرفه‌جویی آنها معادل ۱۷۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خواهد بود؛ این یعنی نقشی جدی در رفع ناترازی.

وی با بیان اینکه در بخش سرمایش نیز طرح‌های کولرهای گازی و آبی، تا این مرحله با جایگزینی ۲۵۲ هزار تجهیز، ۲۷۶ مگاوات کاهش توان مصرفی را رقم خواهد زد، خاطرنشان کرد: حل ناترازی انرژی بدون بهره‌وری ممکن نیست؛ توسعه تجدیدپذیرها و بهینه‌سازی مصرف دو بال یک پرنده‌اند؛ بدون یکی، دیگری ما را به مقصد نمی‌رساند.

انتهای پیام/