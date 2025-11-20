در پاسخ به ایلنا عنوان شد؛
ماجرای واردات گوشت بیکیفیت چیست؟ + فیلم
معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد برخی خبرها مبنی بر واردات گوشتهای بیکیفیت به کشور گفت: گوشت وارداتی با روشهای نوینی وارد میشود. بنابراین اینگونه نیست که بگوییم گوشت منجمد بیکیفیت است.
به گزارش ایلنا، هرچند وقت یکبار ماجرای واردات گوشت فاسد و بعضا بیکیفیت وارداتی منجمد و حتی گرم خبرساز میشود. در همین زمینه علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «آیا گوشتهای منجمد وارداتی کیفیتی به اندازه گوشت گرم دارد یا خیر؟» گفت: ذائقه مردم ایران، گوشت گرم است و با گوشت سرد یا منجمد همخوانی ندارد. بنابراین، اینگونه نیست که بگوییم گوشت منجمد، کمکیفیت است و گوشت گرم، باکیفیت. مردم به گوشت گرم علاقه بیشتری دارند و ما نیز تلاش میکنیم که گوشت گرم و باکیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد.
مدت نگهداری گوشت منجمد بیش از ۱۲ ماه است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه علاوه بر گوشت منجمد وارداتی، گوشت گرم وارداتی هم داریم، گفت: واردات گوشت گرم نیز به روشهای نوینی صورت میگیرد. در این روش، گوشت گرم وارداتی به صورت وکیوم و اصطلاحا «در خلأ» وارد کشور میشود که طول عمر این گوشت بیش از ۷۲ ساعت است و بعضا میتواند تا ۹۰ روز هم در همان بستهبندی خاص، سالم بماند.
رفیعیپور افزود: جمعیت کشور ما بیش از ۹۰ میلیون نفر است و برای اینکه معیشت آنها دچار مشکل نشود، گوشت منجمد هم عرضه خواهد شد؛ هرچند گوشت گرم هم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. به طور قطع، همیشه باید گوشت منجمد تولید شود زیرا مدت نگهداری آن بیش از ۱۲ ماه است. بنابراین، انجماد گوشت نیز روشی برای تامین غذای مردم است تا هیچگاه با کمبود گوشت سالم و بهداشتی مواجه نشویم.
نظارت بر گوشتهای وارداتی چگونه است؟
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد نظارت بر واردات گوشتهای گرم و منجمد، گفت: برای نظارت بر واردات گوشت گرم و منجمد، ناظر بهداشتی و ناظر شرعی به کشورهایی که از آنها گوشت وارد میکنیم، اعزام میشود.
رفیعیپور افزود: ناظر شرعی بر حّلیت و حلال بودن ذبح دام و گوشت نظارت میکند تا حلال بودن آن تضمین شود. از طرفی، ناظر بهداشتی نیز بر تمام خط تولید گوشت اعم از قبل از کشتار، حین کشتار و پس از کشتار، بستهبندی و بارگیری در کانتینرها و کشتی نظارت میکند زیرا سازمان دامپزشکی موظف است بر تمام این فرایند نظارت کرده و آن را تایید کند؛ این نظارت به گونهای است که همکاران ما در سازمان از زمانی که گوشت در دامداری یک کشور دیگر برای کشور ما تولید میشود تا روزی که آن فرآورده از کانتینر در بندرعباس یا بندر امام تخلیه میشود، نظارت میکنند و پس از بررسی مدارک و مستندات، نمونهبرداری از آن انجام شده و در آزمایشگاه، بررسی میشود و اگر کیفیت، سلامت و بهداشتی بودن گوشت وارداتی تضمین شد، اجازه ورود به فروشگاهها و مصرف عمومی صادر میشود.