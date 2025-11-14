دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز/ مردم توان خرید ندارند

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تغییرات قیمت گوشت در یکساله اخیر، گفت: گوشت به عنوان کالای بسیار حساس در سفره غذایی مردم اهمیت زیادی دارد و این حساسیت زمانی بیشتر می‌شود که دولت در سیاست‌های مرتبط با تامین گوشت برای بازار یکسری تغییرات انجام بدهد.

وی ادامه داد: سال گذشته همین موقع وقتی که بودجه تقدیم مجلس شد، در بودجه ذکر شده بود که گوشت از کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شود و ارز آن به تالار دوم برود. به عبارتی ارز مبادله‌ای به آن تخصیص بگیرد.

تغییر بزرگ در قیمت گوشت به دلیل تغییر ارز

رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه در دولت سیزدهم، گوشت منجمد با ارز نیمایی و گوشت‌ گرم با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد، ادامه داد: تاثیرات قیمتی این نوع واردات گوشت روی بازار کاملا طبیعی بود زیرا هدف و مبنا، کنترل و کاهش تورم گوشت قرمز بود، به همین دلیل، دولت به واردات گوشت گرم، ارز ترجیحی و گوشت منجمد، ارز نیمایی تخصیص می‌داد.

پوریان ادامه داد: اما وقتی دولت چهاردهم ارز ترجیحی گوشت را به ارز مبادله‌ای تغییر داد، باید تغییر بزرگی در قیمت گوشت قرمز اتفاق می‌افتاد.

به گفته وی، در بازاری مثل بازار ما که به دلیل شرایط تولید، خشکسالی‌های اخیر و موارد دیگر همیشه کسری‌هایی در بعضی از فصول سال پیدا می‌شده، بنابراین جهت تامین بازار دولت همیشه باید گوشت را با قیمت مناسب تهیه کند و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به افزایش بسیار قیمت گوشت در یکساله اخیر، گفت: تغییر ارز گوشت قرمز، یکی از عواملی بوده که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت شده است و همین عامل موجب شد که توان خرید گوشت در بسیاری از مصرف‌کنندگان نباشد.

پوریان ادامه داد: سال گذشته گوشت گوساله برزیلی با یک قیمت مشخص با ارز نیمایی وارد می‌شد که کمتر از کیلویی ۳۰۰ هزار تومان بود؛ این گوشت در ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسید؛ اما به یکباره قیمت این گوشت جهش پیدا کرد؛ به طوری که در حال حاضر به کیلویی ۶۶۰ تا ۶۵۰ هزار تومان رسیده است که خرید آن در توان مصرف‌کنندگان نیست.

تعدیل قیمت‌ها در بازار گوشت ضروری است

رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه عامل دوم تغییر در بازار گوشت قرمز، نهاده‌های دامی بود، گفت: ما شاهد نوسان در بخش نهاده‌های دامی نیز بودیم. به وجود اومد دقیقا زمانی که شرایط تولید به گونه‌ای است که تولید نیاز به نگهداری یا تغذیه داشت، تنش و نبود نهاده‌های دامی موجب شوک قیمتی در بخش دام زنده به وجود آمد.

پوریان افزود: دولت باید چاره‌ای برای تعدیل قیمت گوشت قرمز بیندیشد. مردم توان خرید گوشت قرمز با قیمت‌های فعلی را ندارند. قرار نیست ما گوشت را وارد کنیم و بازار پر، اما قیمت‌ها بالا باشد.

وی با اشاره به بیماری تب برفکی در میان دام سنگین، گفت: امیدواریم تب برفکی کنترل و بازار نهاده سامان بگیرد. همچنین تعدیل در قیمت گوشت صورت بگیرد تا مصرف‌کنندگان توان خرید داشته باشند.

