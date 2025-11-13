شهرکهای صنعتی برق خورشیدی میگیرند
معاون وزیر صمت گفت: پایلوت احداث شهرکهای خورشیدی در شمسآباد و خراسان رضوی آغاز شد تا ظرفیت برق پایدار شهرکهای صنعتی افزایش یابد و هدف تأمین کامل برق از انرژی تجدیدپذیر محقق شود.
به گزارش ایلنا، رضا انصاری مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: طی یک سال گذشته ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در شهرکهای صنعتی کشور با هدف تأمین کامل برق این شهرکها از انرژی تجدیدپذیر از ۲۳ مگاوات به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.
انصاری اظهار کرد: در یک سال گذشته حرکت جدی در زمینه تأمین پایدار انرژی در شهرکهای صنعتی آغاز شده است. پارسال ظرفیت بهرهبرداری انرژی خورشیدی در شهرکها حدود ۲۳ مگاوات بود که اکنون به ۴۰۰ مگاوات رسیده که بیانگر جهش چشمگیر ظرفیت انرژی خورشیدی در شهرکهای صنعتی کشور است.
وی افزود: در مجموع حدود ۵۱۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی برق پایدار شامل CHP (مقیاس کوچک) و انرژی خورشیدی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور داریم که از این میزان، ۱۱۰۰ مگاوات وارد مدار بهرهبرداری شده است؛ ۴۰۰ مگاوات آن خورشیدی و حدود ۷۰۰ مگاوات نیز CHP است.
انصاری با اشاره به نیاز مصرفی شهرکهای صنعتی که حدود ۴۰۰۰ مگاوات برآورد میشود، گفت: در افق آینده هدف ما این است که کل برق مصرفی شهرکهای صنعتی از محل انرژی خورشیدی تأمین شود. در این راستا با همکاری سازمان ساتبا توافقنامهای امضا کردهایم تا پایان امسال ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در داخل یا کنار شهرکهای صنعتی احداث و وارد مدار شود.
وی از اجرای نمونه (پایلوت) این طرح در سه استان خبر داد و افزود: نمونه آن شهرک صنعتی شمسآباد است که عملیات احداث نیروگاه در آن در حال انجام است. همچنین در استان خراسان رضوی، شرکت شهرکهای صنعتی زمینی هزار هکتاری روبهروی شهرک صنعتی این استان تملک کرده تا یکی از بزرگترین شهرکهای خورشیدی کشور احداث شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تأکید کرد: در حوزه نصب پنل خورشیدی روی پشتبام واحدهای صنعتی نیز اقداماتی آغاز شده و برنامهریزی برای احداث یک شهرک انرژی خورشیدی مشترک در دست انجام است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از قطع برق گفت: درخواست ما از مدیران و سیاستگذاران حوزه انرژی این است که نگاهشان به شهرکهای صنعتی متفاوت باشد. شهرک صنعتی فقط مجموعهای اقتصادی نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی اقتصادی است. به عنوان نمونه در شهرک صنعتی شمسآباد هر روز صبح حدود ۵۰ هزار نیروی کار وارد شهرک میشوند؛ این یعنی یک شهر زنده که نباید با قطع برق آن را از کار انداخت.
انصاری افزود: بنگاههای کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی توان مالی یا ارتباطی شرکتهای بزرگ را ندارند و اقتصادشان کاملاً مردمی است. به همین دلیل، لازم است سیاستگذاران در اعمال مدیریت بار و برنامههای قطع برق، نگاه حمایتیتری به این بخش داشته باشند.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم قطعی برق بر افزایش تورم، گفت: برآورد ما نشان میدهد قطع دو تا سه روزه برق در هفته در واحدهای صنعتی، حدود ۱۰ درصد هزینه تولید را افزایش میدهد که خود را در تورم نشان میدهد. اکنون نرخ تورم نقطهای در بخش غذا و آشامیدنی بیش از ۶۰ درصد است و یکی از دلایل آن، افزایش هزینههای تولید ناشی از قطع برق است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در پایان گفت: در کشور بیش از ۸۸۰ شهرک صنعتی و ۵۰ هزار واحد تولیدی فعال وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت دارند. هرگونه اختلال در تأمین برق این شهرکها مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی مردم اثرگذار است، بنابراین انتظار داریم موضوع قطع برق در این بخش با نگاه ویژهتری مدیریت شود.