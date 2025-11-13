الزام خدمات پس از فروش برای برخی از خودروهای وارداتی حذف شد

به گزارش ایلنا، در اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (1) واحد قانون بودجه سال جاری کل کشور ـ مصوبه شماره 50703ت/63881هـ مورخ 1404/3/21 هیئت وزیران ـ دفتر واردات گمرک ایران طی ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، فهرست برندها و مدل‌های خودروهای مجاز برای ثبت سفارش توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرد.

در راستای تسهیل فرایند واردات برای ایرانیان مقیم خارج، الزام به ارائه نمایندگی خدمات پس از فروش که در ضوابط عمومی واردات خودرو لحاظ شده بود، برای این گروه لغو شده است.

بر اساس اعلام گمرک، جزئیات فهرست برندها و مدل‌های مورد تأیید در سامانه مربوطه درج شده و اجرای مفاد این بخشنامه از تاریخ ابلاغ، در کلیه گمرکات کشور لازم‌الاجراست.

