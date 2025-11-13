خبرگزاری کار ایران
کاهش بی‌سابقه پوشش برفی کشور
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: افت بی‌سابقه پوشش برفی در کشور، ذخایر طبیعی آب ایران را به پایین‌ترین سطح ۲ دهه اخیر رسانده و هشدار جدی درباره بحران کم‌آبی زمستانی و سال آینده به همراه دارد.

به گزارش ایلنا از شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر اساس گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آبی کشور، داده‌های برفسنجی ماهواره‌ای در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ از افت کم‌سابقه در پوشش برفی ایران حکایت دارد.

فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور خاطرنشان کرد: میزان پوشش برفی سطح کشور در حال حاضر بسیار ناچیز است؛ وضعیتی که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهش ۹۸/۶ درصدی و در مقایسه با میانگین ۲۰ سال اخیر افت ۹۹/۸ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی، این کاهش شدید به‌منزله هشدار جدی برای منابع آبی کشور است، زیرا پوشش برف در ارتفاعات نقش ذخیره طبیعی آب را دارد و افت آن می‌تواند بر تأمین آب در فصل‌های گرم و بر چرخه آب کشور تأثیر مستقیم و فوری بگذارد.

