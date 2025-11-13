معاون وزیر کشاورزی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
آخرین وضعیت ذخایر گوشت و نهادههای دامی کشور + فیلم
معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد ذخایر استراتژیک گوشت و نهادههای دامی، گفت: این ذخایر مرتب طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، تعویض و اصطلاحا نو و کهنه میشود تا همیشه محصول بهروز و تازه در ذخایر موجود باشد؛ ولی اگر اضطراری پیش بیاید ذخایر استراتژیک به دستور وزیر جهاد کشاورزی و تصمیم ستاد تنظیم بازار امکان مصرف دارند.
علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «چه نوع گوشتهایی در ذخایر استراتژیک کشور موجود است؟» گفت: گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد را ذخیره میکنیم.
خرید تضمینی مرغ برای افزایش ذخایر استراتژیک کشور
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه منجمد کردن فرآوردههایی که به شما اجازه میدهد ۱۸ ماه گوشت قرمز را نگه دارید، امکان استفاده آن فرآوردهها را در ذخایر استراتژیک کشور میدهد، گفت: یکی از وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی، معاونت بازرگانی، معاونت اقتصادی و همچنین شرکتهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی مثل شرکت پشتیبانی امور دام و موسسه جهاد استقلال، ذخیرهسازی گوشتهای منجمد به منظور ذخایر استراتژیک است.
رفیعیپور افزود: این معاونتها گوشت منجمد را به اندازه کافی تهیه میکنند و در ذخایر استراتژیک در سردخانهها در دمای منفی ۱۸ درجه نگهداری میکنند. همچنین، مرغ را در قالب خرید تضمینی از مرغداران خریداری میکنند. این مرغ را در همان ذخایر استراتژیک برای روزهای خاص نگهداری میکنند.
عرضه ذخایر استراتژیک گوشت برای تنظیم بازار
معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اهمیت حفظ ذخایر استراتژیک، گفت: ذخیره استراتژیک محصولات کشاورزی برای زمانهای خاص است.
رفیعیپور ادامه داد: به طور مثال، قیمت محصولی مثل گوشت افزایش پیدا میکند. در چنین مواقعی، گوشت منجمد از این ذخایر در کنار گوشت گرم عرضه میشود تا مردم اختیار داشته باشند در صورت تمایل، گوشت ارزانتری را خریداری و مصرف کنند.
سلامت نهادههای دامی را تضمین میکنیم
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به این سوال که «آیا نهادههای دامی هم در ذخایر استراتژیک کشور موجود است؟» گفت: نهادههای دامی هم در ذخایر استراتژیک کشور دیده شده است. البته در فرایند ذخیرهسازی ما نقشی نداریم.
به گفته رفیعیپور، سازمان دامپزشکی کشور باید سلامت نهادههای دامی وارداتی را تضمین و تایید کند تا آن نهادهها وارد کشور شود.
وی افزود: نهادههای دامی وارداتی اعم از ذرت، سویا و جو در سیلوها و انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و موسسه جهاد استقلال به اندازه کافی در ذخایر استراتژیک نگهداری میشود و این ذخایر مرتب طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، تعویض و اصطلاحا نو و کهنه میشود تا همیشه محصول بهروز و تازه در ذخایر موجود باشد؛ ولی اگر اضطراری پیش بیاید ذخایر استراتژیک اعم از گوشت و نهادههای دامی به دستور وزیر جهاد کشاورزی و تصمیم ستاد تنظیم بازار امکان مصرف دارند.