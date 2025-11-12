خبرگزاری کار ایران
در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق:

تفاهم‌نامه همکاری بانک صادرات ایران و توانیر برای چهارمین سال پیاپی تمدید شد

تفاهم‌نامه همکاری میان بانک صادرات ایران و توانیر با حضور محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران و مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، برای چهارمین سال پیاپی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق تمدید شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی، در این مراسم که سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و جمعی از مدیران ارشد بانک نیز حضور داشتند، با اشاره به نقش تاریخی و مؤثر بانک صادرات ایران در پشتیبانی از صنعت برق کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی، اظهار کرد: کارنامه بانک صادرات ایران در کمک به تأمین مالی زیرساخت‌های ملی درخشان است و امروز خرسندیم که برای چهارمین سال پیاپی، در شرایط حساس و مهم صنعت برق، تفاهم‌نامه توسعه همکاری با شرکت توانیر را تمدید می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه همکاری راهبردی با صنعت برق کشور در زمینه‌های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و ارائه انواع خدمات مالی و بانکی به شرکت توانیر و زیرمجموعه‌های آن از اولویت‌های اصلی بانک است، افزود: بانک صادرات ایران حضور فعالی در بورس انرژی دارد و با تمام ظرفیت خود آماده حمایت از صنعت برق کشور و کمک به رفع چالش‌های تأمین مالی این صنعت است.

مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران همواره حامی صنعت برق بوده است. یکی از محورهای اساسی که توانیر برای عبور از ناترازی دنبال می‌کند، بحث هوشمندسازی شبکه برق است و بانک صادرات ایران در این مسیر نقشی کلیدی ایفا کرده است.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به حمایت‌های مالی این بانک در سال گذشته افزود: با امضای این تفاهم‌نامه و تخصیص اعتبارات اسنادی به شرکت‌های زیرمجموعه توانیر، امیدواریم بتوانیم ناترازی‌های موجود را به حداقل برسانیم و مسیر توسعه صنعت برق کشور را هموارتر کنیم.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران طی سه مرحله همکاری گذشته، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و هوشمندسازی شبکه ایفا کرده و تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیداری در اختیار مجموعه توانیر و شرکت‌های تابعه قرار داده است.

در ادامه این همکاری راهبردی، هفته گذشته نیز از حضور رسمی بانک صادرات ایران در بورس انرژی رونمایی شد؛ اقدامی که مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی خرید انرژی توسط شرکت‌های توزیع و تداوم برنامه تجهیز و هوشمندسازی شبکه برق کشور فراهم می‌سازد.

