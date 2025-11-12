به گزارش ایلنا، رامین رادفر معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارتخانه جهاد کشاورزی گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۸۳۹ هزار تن برنج ثبت سفارش شده است.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال، ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده که بخشی از آن مربوط به ثبت سفارش سال گذشته بوده است.

وی درباره سهم کشور‌ها در واردات شش‌ماهه برنج توضیح داد: در این مدت ۲۷۹ هزار تن برنج از پاکستان، ۵۲۵ هزار تن از هند، ۲ هزار تن از تایلند و حدود ۱۵۸ هزار تن نیز از مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری وارد کشور شده که به طور عمده مربوط به مبدا کشور هند بوده است.

رادفر همچنین به تحولات قیمتی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشته که بیشتر مربوط به برنج پاکستانی است و قیمت برنج ایرانی درجه یک نیز حدود ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

وی در تشریح تصمیمات ستاد تنظیم بازار نیز اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کیسه‌های برنج داخلی و وارداتی و همچنین تحویل برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی بود.

رادفر در ادامه گفت: همچنین موضوع برنج‌های نیمه‌سفید و افت‌های مرتبط با فرآیند سفید کردن، واردات برنج با ارز آزاد از مناطق ویژه و تعیین تکلیف برنج‌های واردشده توسط کولبران از برخی از مرز‌های کشور از جمله مواردی است که نیاز به تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی بیشتر دارد.

وی تاکید کرد: هدف اصلی دولت، تامین پایدار بازار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت برنج است و همکاری بخش خصوصی در این مسیر ضروری است.

