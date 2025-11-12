خبرگزاری کار ایران
مهلت ثبت نام محصولات سایپا + لینک ثبت نام
متقاضیان خرید محصولات سایپا تا پایان روز ۲۳ آبان فرصت دارند تا جهت انتخاب خودرو در طرح جدید فروش محصولات این شرکت اقدام کنند.

به گزارش ایلنا،  فروش فوق‌العاده محصولات سایپا با اضافه شدن خودروی سهند از امروز آغاز شده و تا ۲۳ آبان ادامه دارد.

موعد تحویل خودروهای ثبت نامی

در این مرحله، خودرو‌های اطلس S، سهند S و ساینا S با استاندارد ۸۵‌گانه در قالب سه طرح عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده با موعد تحویل ۹۰ روزه عرضه شده است.

مهلت ثبت نام محصولات سایپا + لینک ثبت نام

لینک ثبت نام محصولات سایپا

بر این اساس؛ متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۳ آبان‌ با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، ثبت نام و خودروی خود را انتخاب کنند. نتایج متقاضیان منتخب پس از انجام قرعه‌کشی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

براساس ضوابط اعلام‌شده، متقاضیان صرفاً مجاز به انتخاب یک نوع خودرو و مشارکت در یکی از طرح‌های فروش هستند.

گفتنی است؛ گروه خودروسازی سایپا در بخشنامه‌ نخست ۲ خودروی ساینا و اطلس را برای فروش اعلام کرده بود و سپس خودروی سهند را نیز به این طرح فروش اضافه کرد.

